Köksbiträde till Mollösunds Wärdshus - vi lär dig jobbet
Ocean Group Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Orust Visa alla restaurangbiträdesjobb i Orust
2026-07-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ocean Group Sweden AB i Orust
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-05Om företaget
Mollösunds Wärdshus är ett anrikt värdshus längst ut på Orust, i den gamla fiskebyn Mollösund. Köket är husets hjärta och vi lagar ärlig, säsongsbetonad mat med råvaror från havet och Bohuslän.
Om rollen
Vi söker köksbiträden – och du behöver ingen tidigare erfarenhet. Vill du in i restaurangbranschen lär vi dig jobbet från grunden. Du hjälper till med förberedelser, enklare matlagning, disk och att hålla köket rent och i ordning. Hos oss är det högt tempo, mycket som händer och ett härligt gäng som har roligt tillsammans – det viktigaste är att du är positiv och vill lära.
Anställning
Säsongsanställning med tillträde omgående – under sommaren kör vi för fullt. Heltid eller deltid enligt överenskommelse, lön enligt överenskommelse. Under hösten kan det finnas fortsatt arbete, då mer inriktat på helger, evenemang och konferenser.
Bra att veta
Bor du inte i närheten kan personalboende ordnas.Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@wards.se
. Urval sker löpande – vänta inte med att höra av dig.Dina arbetsuppgifter
Förbereda råvaror (skala, skära, plocka fram)
Hjälpa till med enklare matlagning och uppläggning
Disk och rengöring av kök och redskap
Hålla ordning, hygien och reda i köketKvalifikationer
Vilja att lära och en positiv inställning
Ordningsam och pålitlig
Kan arbeta i team och i högt tempo
Grundläggande svenska eller engelska
Meriterande
Erfarenhet från kök, café eller restaurang (ej krav)
Bor på eller nära Orust Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@wards.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ocean Group Sweden AB
(org.nr 556818-3866), https://www.wards.se
Kyrkvägen 9 (visa karta
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474 70 MOLLÖSUND Arbetsplats
Mollösunds Wärdshus Jobbnummer
9992737