Köksbiträde Till Mava Hjärtavdelning, Örnsköldsvik Sommar 2026
2026-01-02
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Mava Hjärtavdelning i Örnsköldsvik tillhör Närsjukvårdsområde Norr. Avdelningen har en inriktning mot kardiologi samt medicinsk akutsjukvård. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet där patientsäkerhet, kompetensutveckling och arbetsmiljö är några av de frågor vi värdesätter högt. På avdelningen jobbar bland annat köksbiträden, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
Vi söker nu ett köksbiträde till oss på Mava Hjärtavdelning. Vi är ett arbetslag med en blandning av individer i olika åldrar, män och kvinnor. Glad stämning och gott samarbete präglar avdelningen. Vi strävar efter en gemensam värdegrund, där engagemang och delaktighet är viktiga ingredienser.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid över sommaren 2026 med start vecka 25 till och med vecka 32.
Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är bland annat tillagning av frukost, mellanmål och kvällsmål. Beställning och servering av lunch och middag som levereras från Örnsköldsviks kommun samt beställning av övriga livsmedel. Sedvanliga rutiner vad gäller rengöring kök och diskning efter måltider. I arbetsuppgifterna ingår också egenkontroller gällande livsmedel.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har en fullgod gymnasieutbildning
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete inom sjukhuskök
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Självgående
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Månadslön
