Köksbiträde till Dialysmottagningen, Örnsköldsvik Sommar 2026
2026-01-01
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Njurmedicinsk öppenvård omfattar utredning, vård och behandling av komplicerade fall av njursjukdom. Enheten består av hemodialysmottagning, självdialysmottagning, PD-mottagning och njurmottagning och har ett nära och väl fungerande samarbete.
Du kommer att ingå i vårt team på hemodialysmottagningen dit njursjuka patienter kommer för att regelbundet få bloddialys. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterska och köksbiträde som ett sammansvetsat gäng. Vi är ett trevligt gäng som har varierande och roliga arbetssysslor och där du blir en viktig del av verksamheten.
Maten är en viktig del för patienter i dialys. Därför söker vi nu ett köksbiträde till Dialysmottagningen i Örnsköldsvik. Tjänsten är ett vikariat på 85% under 5 veckor över sommarperioden 2026.
Dina arbetsuppgifter
Iordningställa och servera förmiddagsfika till dialyspatienterna i form av smörgåsar och kaffe
Iordningställa och servera varm lunch till dialyspatienterna som levereras från Örnsköldsviks kommun
Sedvanliga köksuppgifter som disk, rengöring samt beställning av varor och mat
Inskolning kommer att ske under tre dagar tillsammans med ordinarie köksbiträde.
Hemodialysmottagningen har öppet dagtid men kvällar kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har vana av arbete i kök eller inom sjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Stabil
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
