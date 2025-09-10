Köksbiträde till cateringverksamhet i Arlandastad
2025-09-10
Vi söker nu ett engagerat köksbiträde till vår kunds cateringverksamhet i Arlandastad. Här blir du en del av ett team som tillagar och förbereder måltider för både flygpassagerare och personalen på enheten.
Om rollen
Som köksbiträde arbetar du med förberedelser, enklare matlagning och hantering av råvaror i större volymer. Du bistår kockarna i det dagliga arbetet och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och goda måltider.
Arbetstider
Arbetstiden är förlagd mellan 06:00-22:30
Passen är på upp till 8 timmar och varierar mellan dag- och kvällspass
Arbete varannan helg ingår
Självklart gäller komptid, OB och övertidsersättning enligt HRF:s kollektivavtal
Kvalifikationer
Erfarenhet från storkök eller arbete som köksbiträde är meriterande
Du är flexibel och trivs med varierande arbetstider
Du gillar att arbeta i team och har en känsla för kvalitet och service
Du behärskar svenska eller engelska (meriterande om du kan båda språken)
Du är svensk medborgare
Säkerhet och ansökan
Eftersom arbetet är förlagt på Arlanda flygplats, som är ett skyddsobjekt, genomgår alla nya medarbetare en säkerhetsprövning. Det innebär att du behöver kunna uppvisa:
Dokumentation över vad du gjort de senaste fem åren Att du är ostraffad Ett giltigt ID-kort
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i en internationell miljö
Kollektivavtal och goda villkor
Ett engagerat team där ni tillsammans skapar måltider som gör skillnad Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
