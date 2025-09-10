Köksbiträde till cateringverksamhet i Arlandastad

Levra Bemanning AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna
2025-09-10


Vi söker nu ett engagerat köksbiträde till vår kunds cateringverksamhet i Arlandastad. Här blir du en del av ett team som tillagar och förbereder måltider för både flygpassagerare och personalen på enheten.
Om rollen
Som köksbiträde arbetar du med förberedelser, enklare matlagning och hantering av råvaror i större volymer. Du bistår kockarna i det dagliga arbetet och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och goda måltider.
Arbetstider
Arbetstiden är förlagd mellan 06:00-22:30


Passen är på upp till 8 timmar och varierar mellan dag- och kvällspass


Arbete varannan helg ingår


Självklart gäller komptid, OB och övertidsersättning enligt HRF:s kollektivavtal

Kvalifikationer
Erfarenhet från storkök eller arbete som köksbiträde är meriterande


Du är flexibel och trivs med varierande arbetstider


Du gillar att arbeta i team och har en känsla för kvalitet och service


Du behärskar svenska eller engelska (meriterande om du kan båda språken)


Du är svensk medborgare

Säkerhet och ansökan
Eftersom arbetet är förlagt på Arlanda flygplats, som är ett skyddsobjekt, genomgår alla nya medarbetare en säkerhetsprövning. Det innebär att du behöver kunna uppvisa:
Dokumentation över vad du gjort de senaste fem åren Att du är ostraffad Ett giltigt ID-kort
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i en internationell miljö


Kollektivavtal och goda villkor


Ett engagerat team där ni tillsammans skapar måltider som gör skillnad

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Levra Bemanning AB (org.nr 559481-8931), http://www.levra.se

Arbetsplats
Levra

Jobbnummer
9501494

