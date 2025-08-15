Köksbiträde till Bombay Masala i centrala Skövde
2025-08-15
Som köksbiträde hos oss kommer du att arbeta tillsammans med våra kockar och bidra till den dagliga driften i köket. Dina uppgifter innefattar bland annat:
Förberedelse av råvaror
Disk och rengöring
Hjälpa till vid tillagning
Hålla ordning och hygien i köket enligt gällande rutiner
baka indisk naan bröd
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta i ett asiatiskt kök, gärna med indisk mat
Trivs med ett högt arbetstempo och är stresstålig
Är noggrann, samarbetsvillig och ansvarstagande
Talar svenska, engelska eller hindi
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med goda arbetsförhållanden
Lön enligt kollektivavtal med HRF
Möjlighet att utvecklas i ett engagerat team
En arbetsplats med gemenskap och passion för mat
Tillträde: Enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-08-15Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till saloni.vsingh@yahoo.com
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Välkommen till Bombay Masala - där maten är hjärtat i vår verksamhet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: saloni.vsingh@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bombay Masala AB
(org.nr 559429-5775), http://www.bombaymasala.se
Rådhusgatan 12 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Jobbnummer
9459956