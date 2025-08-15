Köksbiträde till Bombay Masala i centrala Skövde

Bombay Masala AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde
2025-08-15


Som köksbiträde hos oss kommer du att arbeta tillsammans med våra kockar och bidra till den dagliga driften i köket. Dina uppgifter innefattar bland annat:
Förberedelse av råvaror
Disk och rengöring
Hjälpa till vid tillagning
Hålla ordning och hygien i köket enligt gällande rutiner
baka indisk naan bröd

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta i ett asiatiskt kök, gärna med indisk mat
Trivs med ett högt arbetstempo och är stresstålig
Är noggrann, samarbetsvillig och ansvarstagande
Talar svenska, engelska eller hindi

Vi erbjuder:
En heltidstjänst med goda arbetsförhållanden
Lön enligt kollektivavtal med HRF
Möjlighet att utvecklas i ett engagerat team
En arbetsplats med gemenskap och passion för mat

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till saloni.vsingh@yahoo.com Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Välkommen till Bombay Masala - där maten är hjärtat i vår verksamhet!

Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: saloni.vsingh@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bombay Masala AB (org.nr 559429-5775), http://www.bombaymasala.se
Rådhusgatan 12 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Jobbnummer
9459956

