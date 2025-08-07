Köksbiträde sökes till YumYum Hjälp oss skapa matglädje!
Yum Yum Hälla AB / Restaurangbiträdesjobb / Västerås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västerås
2025-08-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yum Yum Hälla AB i Västerås
Om jobbet
Vi söker dig som vill vara en del av vårt köksteam och bidra till en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Som köksbiträde hos oss hjälper du till med förberedelser, enklare matlagning, disk och att hålla rent i köket. Du arbetar nära kockar och serveringspersonal för att tillsammans leverera god mat och service till våra gäster.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Förbereda råvaror (skära grönsaker, koka ris, mm)
Hålla rent och snyggt i kök och diskrum
Diskning och hantering av maskiner
Följa hygienrutiner och säkerhetsföreskrifter
Vara flexibel och hjälpa till där det behövsKvalifikationer
Erfarenhet från restaurang eller storkök är meriterande, men inte ett krav
Du är stresstålig, noggrann och gillar att arbeta i team
God förståelse för svenska (tal och läsförståelse är meriterande, men inte ett krav)
Positiv attityd och vilja att lära
Vi erbjuder
Ett varierande jobb i ett trevligt köksteam
Möjlighet till utveckling inom restaurangbranschen
Personalmat vid arbetspass
En arbetsplats med bra gemenskap och högt tempo Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: halla@yumyum.se Arbetsgivare Yum Yum Hälla AB
(org.nr 559066-9858) Arbetsplats
YumYum Hälla Jobbnummer
9449534