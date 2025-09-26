Köksbiträde sökes till varierande uppdrag inom skola och förskola
2025-09-26
Om jobbet:
Vi letar inte efter alla, vi letar efter dig som har ett gediget intresse för matlagning och som brinner för yrket! Vi söker nu personal för arbete på uppdrag inom förskolor samt skolor i Stockholm, Värmdö, Tyresö och Huddinge.
Som köksbiträde inom skola och förskola består arbetsuppgifter främst av:
Att bistå vid matlagning och förberedelser, salladsbuffé och uppläggning av mat.
Förbereda matsalen för servering, matservering samt att ställa i ordning efter servering.
Diska och städa
Medverka i arbetet med egenkontroll
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta inom bemanning och trivs att arbeta i olika miljöer och ser det som en rolig utmaning att inte ha en fast plats att arbeta på varje dag.
Du har lätt att ta till dig nya instruktioner, har en god förmåga att samarbeta och vågar ta för dig på en ny arbetsplats.
Du är nyfiken, arbetsvillig och lösningsfokuserad.
Du är självgående men har inga problem att arbeta i team.
Då man ofta byter arbetsplats ligger det en stor vikt att du har en hög social kompetens, är ansvarstagande, organiserad och flexibel
Du talar och förstår svenska obehindrat - Det innebär att du ska kunna ta del av all och kommunicera information och instruktioner både muntligen och skriftligen.
Du har minst ett års dokumenterad erfarenhet av att ha jobbat i antingen storkök eller i skolkök.
Du ska uppvisa diplom på genomförd utbildning inom livsmedelshygien/HACCP.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola.
Det är meriterande men inget krav om du även har någon form av utbildning från hotell och restaurangskola alternativt en yrkesutbildning inom kök eller som måltidsbiträde.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi söker dig som studerar eller har ett annat jobb och vill fylla upp med extra timmar. Vi ser att du jobbar minst 5 pass per månad.
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
