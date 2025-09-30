Köksbiträde sökes till Lilla och Stora Rospiggen, Norlandia
Norlandia Care AB / Kockjobb / Norrtälje Visa alla kockjobb i Norrtälje
2025-09-30
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Care AB i Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi söker nu ett köksbiträde som kan hoppa in ibland vardagar och som vill vara med på vår resa i att utveckla ett unikt tillagningskök i vårt "Generationshus". Vägledande i arbetet är vårt prisbelönta måltidskoncept "Mat med Smak" med fokus på bra råvaror, hållbarhet och helhetstänk och "Smaklig Måltid" för äldreomsorgen.
Vad innebär jobbet som köksbiträde på Norlandia Förskolor och Äldreomsorg?
Som köksbiträde ansvarar du för all disk, ta emot och packa upp/ fördela livsmedel och råvaror, planera för och tillreda salladsbuffé, utföra insatserna enligt egenkontrollprogrammet, enklare matlagning enl. instruktioner från kockarna kan förekomma. Kökets inriktning är svensk husmanskost och välkända klassiker såväl som nya spännande smaker. Du arbetar med två erfarna kockar, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då man behöver arbeta i team för att nå det planerade resultatet. Mad deltar och förbereder inför våra gemensamma aktiviteter med förskolan och äldreomsorgen vid de tillfällen vi bjuder på gemensamt mellanmål eller dylikt.
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Rabatter och erbjudande på våra hotell och stuganläggningar samt rabatt på Norwegianflyg
Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
Kollektivavtal via arbetsgivarorganisationen Almega Bransch F vilket även omfattar pensionsavsättning och försäkring
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv - Varje dag. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning inom restaurang/storkök eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Utbildning inom egenkontroll och livsmedelshygien
Mycket goda kunskaper inom tillagning av specialkost till både barn och äldre
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen eller förskolan.
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Övrig information
Anställningsform: vid behov anställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Tanja Kravinskaja
E-postadress: tanja.kravinskaja@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://norlandia.se/ Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Kontakt
Tanja Kravinskaja tanja.kravinskaja@norlandia.com Jobbnummer
9533180