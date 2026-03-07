Köksbiträde sökes säsong 2026 (heltid / deltid / extra vid behov)
2026-03-07
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
Vill du arbeta i ett kök där tempot ibland är högt och där teamwork är viktigt?
Vi söker nu köksbiträde till säsongen 2026 till vår golfrestaurang.
Tjänsten är en säsongsanställning med start i mitten av april och kan vara heltid, deltid eller extra vid behov. Arbetet omfattar både vardagar och helger enligt schema.
Om arbetet
Som köksbiträde är du en viktig del av den dagliga driften och hjälper till där det behövs i både kök och servering.
Arbetet kan bland annat innebära:
• Förbereda sallader
• Göra smörgåsar och enklare rätter
• Tillaga lättare mat vid behov
• Förbereda dressingar och enklare tillbehör
• Hjälpa till i köket under service
• Hantera kassa vid behov
• Göra kaffe och enklare caféuppgifter
Vi söker dig som
Har god arbetsmoral och är punktlig
Är noggrann och har höga krav på renlighet och hygien
Trivs med ett aktivt arbete i högt tempo
Är flexibel och hjälper till där det behövs
Har en positiv inställning och fungerar bra i team
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder
• Ett aktivt arbete i en naturskön golfmiljö
• Ett trevligt och engagerat team
• Säsongsanställning med möjlighet till heltid, deltid eller extra vid behov
Viktig information - läs innan du söker
Kontrollera via Google Maps var restaurangen ligger och säkerställ att du faktiskt kan ta dig till och från jobbet innan du skickar din ansökan.
Restaurangen ligger utanför Bro och saknar kollektivtrafik i närheten. Du behöver därför ha egen bil eller annat fungerande sätt att ta dig till arbetet.
Publiceringsdatum2026-03-07Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till:jobb@willing.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: jobb@willing.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willing Stockholm AB
(org.nr 559307-4536)
Jurstagårdsvägen 2 (visa karta
)
197 91 BRO Arbetsplats
Bro-Bålsta Golfrestaurang Jobbnummer
9783222