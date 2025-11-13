Köksbiträde sökes omgående till Vietsmak restaurang i Centrala Nacka
Vietsmak AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nacka
2025-11-13
Vietsmak växer och söker en glad köksbiträde.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
• Vara behjälplig med matlagning av vietnamesiska maträtter
• Ta emot online beställningar och per telefon. (Kan hantera kassasystem) och även servering på plats
• Förberedda vietnamesiska maträtterna enligt beställningarna
• Leverera till kunder för avhämtning och serverar kunder i restaurang.
• Diskning, städning och förekommande arbetsuppgifter på plats.
• ** Du ska jobba tillsammans med dina kollegor. Därför ska du ha lätt att samarbeta i grupp och hjälper varandra för att ge kunder högsta kvalitet och minded service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: chauthaovnexport@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vietsmak AB
(org.nr 559398-2076), https://vietsmak.com/
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
131 57 NACKA Jobbnummer
9602301