Köksbiträde sökes omgående till Vietsmak restaurang i Centrala Nacka

Vietsmak AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka
2025-11-13


Vietsmak växer och söker en glad köksbiträde.

Dina arbetsuppgifter
• Vara behjälplig med matlagning av vietnamesiska maträtter
• Ta emot online beställningar och per telefon. (Kan hantera kassasystem) och även servering på plats
• Förberedda vietnamesiska maträtterna enligt beställningarna
• Leverera till kunder för avhämtning och serverar kunder i restaurang.
• Diskning, städning och förekommande arbetsuppgifter på plats.
• ** Du ska jobba tillsammans med dina kollegor. Därför ska du ha lätt att samarbeta i grupp och hjälper varandra för att ge kunder högsta kvalitet och minded service.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: chauthaovnexport@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vietsmak AB (org.nr 559398-2076), https://vietsmak.com/
Stadshusgatan 2 (visa karta)
131 57  NACKA

Jobbnummer
9602301

