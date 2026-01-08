Köksbiträde på Streetfam | Smash burger & French tacos
Street Fam AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2026-01-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Street Fam AB i Malmö
Vi söker köksbiträden som vill lära sig jobbet på riktigt och utvecklas över tid.
Hos oss jobbar du i ett modernt snabbkök med fokus på smashburgare av hög kvalitet, tydliga rutiner och bra teamwork.
Du förväntas inte kunna allt från start. Däremot förväntar vi oss att du vill lära dig, tar ansvar och gör ditt bästa varje pass.
Så jobbar vi
* Du får introduktion och tydlig genomgång innan du arbetar fullt ut
* Du jobbar en station åt gången (t.ex. stek av smashburgare, fritös, prep, runner eller disk)
* När du behärskar en station får du lära dig nästa
* Tempo byggs upp genom träning - inte stress första veckan
Vi tror på tydliga rutiner, repetition och att bli trygg i det man gör.
Om rollen
Som köksbiträde är du en viktig del av teamet. Du arbetar praktiskt i köket med förberedelser och produktion, följer rutiner och hygienkrav och samarbetar med kollegor för att ge gästerna snabb och bra service - även när det är högt tempo.
Erfarenhet & kvalifikationer
Meriterande:
* Erfarenhet från kök, restaurang, snabbmat eller café
* Grundläggande kunskap om livsmedelshygien
* Utbildning inom restaurang/livsmedel
Alternativt:
* Du saknar erfarenhet men har stark arbetsmoral, är punktlig och vill lära dig
* Du trivs med struktur, rutiner och fysiskt arbete i tempo
Inställning och ansvar väger tyngre än ett perfekt CV.
Förväntningar (viktigt)
* Komma i tid och ta ansvar för ditt pass
* Följa rutiner, instruktioner och hygienkrav
* Ta feedback och omsätta den i praktiken
* Hålla fokus även när det är stressigt
Hos oss får du mycket stöd i början - men vi förväntar oss att du tar ansvar för din utveckling och följer rutiner fullt ut.
Utveckling & arbetstid
* Start som deltid
* Stor möjlighet till fler pass och heltid för dig som vill, lär dig snabbt och visar engagemang över tid
Hur långt du går hos oss beror till stor del på hur mycket du själv vill och hur snabbt du utvecklas.Publiceringsdatum2026-01-08Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till: jobb@streetfam.se
Berätta kort:
* om din erfarenhet (om du har) eller varför du vill jobba hos oss
* hur du tar ansvar när det är högt tempo
Ansökningar utan personligt brev behandlas inte.
Vi är även öppna för kandidater som har någon form av anställningsstöd via Arbetsförmedlingen (t.ex. nystarts jobb eller liknande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: jobb@streetfam.se Arbetsgivare Street Fam AB
(org.nr 559303-8127)
Östra Förstadsgatan 19 (visa karta
)
211 31 MALMÖ Jobbnummer
9674660