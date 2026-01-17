Köksbiträde Nystartsjobb sökes till centrala Göteborg
Togogo AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-01-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Togogo AB i Göteborg
Togogo ligger på Göteborg central, varje vecka serverar vi tusentals sallader till glada resenärer och grannar.
Vi är alltid noga med att leverera kvalitet och goda smaker.
Nu söker vi en till person till vårt glada team i köket. Vi behöver en stark person som kan gå med leveranser till våra två enheter, du ska även ha erfarenhet av köksarbete då en del av tjänsten innefattar matlagning i vårt preppkök. Du måste kunna arbeta på egen hand då du är ansvarig för köket varannan helg.
Du som söker ska vara glad och positiv och gilla att jobba. Vi pratar engelska och svenska i köket, du ska kunna läsa och kommunicera bra på svenska.
Vi jobbar bara dagtid och dagtid helg men du ska kunna jobba från klockan 05 vissa dagar.
Tjänsten omfattar 30h/v
Löpande intervjuer så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: jobba@togogo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Togogo AB
(org.nr 559000-9832), http://www.togogo.se
Nils Ericsonsplatsen 7 (visa karta
)
411 16 GÖTEBORG Arbetsplats
Conic Togogo AB Jobbnummer
9690047