Köksbiträde med bageriansvar till STF Grövelsjön Fjällstation
Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Älvdalen Visa alla restaurangbiträdesjobb i Älvdalen
2026-02-22
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag i Älvdalen
, Åre
, Jokkmokk
, Kiruna
eller i hela Sverige
STF Grövelsjön Fjällstation
Svenska Turistföreningen driver åtta fjällstationer och STF Grövelsjön är den sydligaste fjällanläggningen , belägen i Dalarna på gränsen till Norge och Härjedalen. Den ursprungliga fjällstationen byggdes 1937, 816 m ö h och har en vidunderlig utsikt över de Norska fjällen. STF Grövelsjön har över 150 bäddar i 65 rum, matsal för 150 gäster , butik, sportuthyrning och guidade arrangemang.
Nu söker vi kock/köksbiträde med bageriansvar
Att arbeta på en fjällstation är ingen dag sig lik. Med arbetsuppgifter i bageri kommer du vara en viktig del till att varje gäst får en minnesvärd helhetsupplevelse från fjällstationen. Hos oss får du ta ett stort ansvar att införliva gästens upplevelse.
I bageriet har du ansvar över att allt bröd håller en hög och jämn kvalitet. Din ambition ska vara att leverera det "lilla extra" och gärna överträffa gästens förväntan. Du är en del av arbetslaget i köket där alla har ett gemensamt ansvar för att hela måltiden och besöket i restaurangen blir en upplevelse.
Livet på en fjällstation är varierande, spännande och lärorikt, precis som en dag på fjället kan vara. Som en del av fjällstationen kommer du arbeta i en sammansvetsad arbetsgrupp som endast ser möjligheter. I gruppen stöttar vi varandra och hjälper till i andra delar på fjällstationen om det behövs. Våra värdeord omtänksam, nyfiken, äkta, professionell och engagerad genomsyrar hela vår organisation och arbetssätt.
Vad innebär arbetsuppgifterna i kök med bageriansvar?
Baka bröd och frallor till frukost, lunch och middag
Förbereda och tillreda frukost, desserter och fikabröd
Genomföra och upprätthålla HACCP-rutiner i det dagliga arbetet
Vara behjälplig med inventering och planering av inköp
Stötta upp köket och fjällstationen i andra övriga uppgifter
Vem är du?
Du har ett intresse för bakning och lätt för att lära
Du tycker om att skapa och har god känsla för smak, färg och form
Uppskattar ordning och reda
Tycker om utmaningar som kräver snabba lösningar
Tar ett stort ansvar över dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet
Goda kunskaper inom svenska och engelska
Vi värdesätter ditt driv, din kommunikationsförmåga och din förmåga att skapa de bästa förutsättningarna till gästmöten som går hand i hand med STF värdeord omtänksam, nyfiken, äkta, professionell och engagerad.
Information om tjänsten
Säsongsanställning
Tjänstgöringsgrad 80%
Tillträde omgående
Arbetstiden följer verksamheternas öppettider och är förlagd till såväl vardagar som helger, dagtid som kvällstid
Lön enligt kollektivavtal Visita/HRF, Turistsupplementet
Kostavdrag enligt kollektivavtal
Vad erbjuder vi?
Personalboende mot hyresavdrag tillsammans med kollegor på fjällstationen
En fritid med fjället precis utanför dörren
Utvecklingsmöjligheter inom STF
Erfarenhet från besöksnäringen
Läs mer om Grövelsjön här.
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7255580-1855018". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag
(org.nr 556415-4259), https://svenskaturistforeningen-1692264274.teamtailor.com
Grövelsjövägen 495 (visa karta
)
797 92 IDRE Arbetsplats
Svenska Turistföreningen Jobbnummer
9756275