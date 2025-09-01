Köksbiträde La Pasta Veloce Heltid & Deltid, Tanneforsgatan Linköping
2025-09-01
La Pasta Veloce är en snabbmatsrestaurang som serverar vällagad italiensk mat med fokus på färsk pasta. En restaurang där man erbjuds italienska traditioner på ett modernt vis. Att komma in i restaurangen är som att komma "ut" på en italiensk gata - en miljö inspirerad av fart och racing med tempo, liv och rörelse, i en kombination med italiensk omsorg och tradition. Vi gör vår färska pasta på plats i restaurangen och serverar den med egengjorda såser. Vi har även risotto och desserter på menyn.
Nu ska vi öppna en ny Pastarestaurang på Tanneforsgatan 1 i Linköping city.
Vi söker dig som tidigare har jobbat som köksbiträde. Det är viktigt att du har en bra känsla för yrket, att du tycker om att jobba i ett högt tempo, att du tycker om att jobba i ett team och att du känner engagemang och stolthet i yrket. Våra gäster kommer att se in i köket då vi har en öppen planlösning vilket gör att du tillsammans med hela teamet ska vara serviceinriktad och vara öppen för att prata med våra gäster.
Arbetsuppgifter: Tillagning av pasta- och risottorätter. Köksarbete såsom hacka, skära, skala. Förberedelse av mat. Städning och diskning, samt plocka upp varor.
Vi vill att du har god kunskap inom hygien i restaurangkök. Vi vill även att du har kunskap om det italienska köket.
Detta är en nyöppning och vi söker både heltid och deltidspersonal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: alexandruflorin.haras@yahoo.se
556885-0464, http://www.lapastaveloce.com
Tanneforsgatan 1
Ägare
alexandruflorin.haras@yahoo.se 076-078 59 64
