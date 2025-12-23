Köksbiträde kombinationstjänst till Lotsstigen, Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks kommun / Restaurangbiträdesjobb / Örnsköldsvik Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örnsköldsvik
2025-12-23
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Trivs du med varierade arbetsuppgifter är det här vikariatet på vår anpassade grundskola Lotsstigen, Brösta Arnäsvall verkligen något för dig! I din roll kommer du arbeta som köksbiträde med kökssysslor, städ av förskolans lokaler och vara elevassistent inom fritidsverksamhet på den anpassade grundskolan.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde arbetar du i köket med att hantera måltider så som frukost, lunch och mellanmål. Även disk och administrativa arbetsuppgifter som varu- och måltidsbeställningar via dator ingår i arbetsuppgifterna samt daglig städning av förskolans lokaler. Under eftermiddagar kommer du att arbeta med barnen i den anpassade grundskolans fritidsverksamhet.Kvalifikationer
Du bör ha tidigare erfarenhet av arbete inom kök och lokalvård och vana att arbeta efter egenkontroll och checklistor. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn med funktions variation och kunskap om lågaffektivt arbetssätt, AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), stöd tecken eller teckenspråk.
Vi söker dig som trivs att arbeta självständigt med stort eget ansvar, är flexibel och serviceinriktad.
Som person är du lugn och tålmodig. Du bemöter alla med respekt och är lösningsfokuserad i ditt bemötande mot andra. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift för att kunna ta del av arbetsordningar, rutiner, checklistor, beställningar och kommunikation på arbetsplatsen men också för en tydlig dialog med barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Du ska kunna arbeta i andra kök inom organisationen då vårt arbetssätt innebär att vi täcker upp för varandra vid tex. frånvaro. Du ingår i en större arbetsgrupp tillsammans med medarbetare från andra kök inom området och har köksenhetschef som närmaste chef.
Tjänsten är en vikariatsanställning på heltid 100% under perioden 1 februari 2026 till och med 5 juli 2026.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/691". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Sofia Mattsson, köksenhetschef 073-2703582 Jobbnummer
9662021