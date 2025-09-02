Köksbiträde/Kock - Home Hotel Kung Oscar i Trollhättan
2025-09-02
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi restaurangbiträde/kock till Home Hotel Kung Oscar som vill bli en del av vår familj.
Vi söker en engagerad och ansvarsfull medarbetare som har en utpräglad känsla för ordning och reda. Du är en person som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter din flexibilitet och förmåga att hantera ett högt arbetstempo.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
• Laga vår middag i buffèform (sallader, soppa och en varmrätt) som vi bjuder på till alla våra boende gäster.
• Allmän städning av kök
• Samarbeta med kollegor för att skapa en smidig och behaglig vistelse för alla gäster.
Detta är en tillsvidare tjänst, ca 50% med möjlighet till att arbeta mer, tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten innefattar mestadels kvällar, både vardag och varannan helg ca 3 dagar i veckan.
Är det dig vi söker?
• Erfarenhet av matlagning, kök och restaurang
• Ansvarsfull & Flexibel
• Sprida arbetsglädje till kollegor och gäster
• Göra det lilla "extra" för gästen
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
• En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
• Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
• Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
• Fyra gratis hotellnätter per år
• 25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
• Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel Kung Oscar oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Mer information om tjänsten, kontakta daniella.kleist@strawberry,se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Home Hotel Kung Oscar Jobbnummer
9488832