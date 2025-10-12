Köksbiträde i förskola och skola i Stockholm höstterminen 2025
2025-10-12
Motiveras du av att arbeta i miljöer med barn och unga och söker ett flexibelt arbete? Vi på Vikariepoolen söker köksbiträden för arbete på förskolor och skolor under höstterminen. Som anställd hos oss erbjuds du uppdrag som matchas mot dina val och kompetenser när du har möjlighet att arbeta. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete och som finns där om du har frågor eller funderingar inför, under eller efter ett uppdrag.
Om jobbet
Som vikarierande köksbiträde har du en viktig roll för att verksamheten ska fungera väl när en ordinarie är frånvarande. Arbetsuppgifterna är de sedvanliga i skolkök och förskolekök, att hjälpa till med servering, salladsberedning, enklare matlagning, disk och städning. I de större köken ingår du i ett team medan det är vanligt med ensamarbete på förskolor.
Om dig
Din kunskap, nyfikenhet och engagemang gör skillnad. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du bra på att samarbeta och kan planera ditt eget arbete. Det är också viktigt att kunna se vad som behöver göras och ta initiativ.Vi söker dig som har gått restaurang och livsmedelsprogrammet eller liknande utbildning och har erfarenhet av arbete i förskolekök, skolkök eller motsvarande storkök. Det är särskilt viktigt att du har goda kunskaper om säker livsmedelshantering.
För att ansökan ska behandlas behöver cv och personligt brev laddas upp.
För att arbeta i skola och förskola krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Utdraget ska vara utskrivet för mindre än ett år sedan. Mer information finns på www.polisen.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
