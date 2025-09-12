Köksbiträde extra vid behov till storkök på Lidingö
Attendo Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Lidingö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lidingö
2025-09-12
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Björnbo Kök & Matsal är ett uppdrag där vi driver en verksamhet på ett seniorboende beläget på Lidingö. Det är en restaurang för husets boende där man firar vardag och fest. Alla årets dagar serverar vi mat i matsalen och det förekommer en hel del evenemang på helger och kvällstid.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu ett köksbiträde som kan arbeta extra vid behov. Vi söker dig som har förståelse för att mat och måltider är en höjdpunkt i tillvaron för de äldre och att det är viktigt med traditioner och högtider. Du är lyhörd för kundernas önskemål och behov samt är införstådd med att upplevelsen av maten påverkas av olika sinnen som smak, lukt, syn och känsel. Det är ytterst viktigt att du har lätt för att samarbeta och samverka med de övriga yrkeskategorierna i köket. På arbetsplatsen produceras det i snitt 400 portioner om dagen.
Utifrån målgruppen är det mycket viktigt att all mathantering, tillagning och förvaring sker på ett säkert sätt där den systematiska egenkontrollen är en förutsättning. I arbetsuppgifterna ingår till största del förpackning av enportionsmåltider, disk, mottagning av leveranser samt renhållning enligt fastslagna rutiner.Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet inom köksarbete är meriterande.
Särskild visstidsanställning, extra vid behov
Arbetstider under dagtid måndag till söndag
Tjänsten tillsätts löpande
Körkort är meriterande
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du skulle beskriva dig som en serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann person som har lätt för att arbeta i grupp.
Det här kan vi erbjuda dig
Stort utbud av arbetsplatser & yrkesroller
Utbildningar
Utvecklingsmöjligheter
Karriärvägar
Personalförmåner
Trygga anställningsvillkor
Digitala arbetsverktyg
Ambitiöst & strukturerat kvalitetsarbete
Platt organisation med korta beslutsvägar
Om Attendo
På Attendo arbetar vi helhjärtat med att ge trygghet och omsorg till människor som behöver stöd i vardagen. Vår omsorg utgår från mänskliga möten - stunder där vi visar att vi bryr oss om varandra. Vi kallar det Med hjärta för omsorg.
Attendo har en bred verksamhet där du får möjlighet att utvecklas utifrån dina intressen och kompetenser. Vi erbjuder karriärvägar med möjlighet till personlig utveckling där du kan göra skillnad.
Vi tror att delaktighet, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap leder till trivsel och arbetsglädje.
Attendo är en lärande organisation och välkomnar nya idéer och initiativ för att vi tillsammans ska kunna utveckla omsorgen framåt.
Våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens vägleder oss i vårt arbete för att kunderna ska trivas och känna självständighet.
Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension och avtalsförsäkringar för att ge dig en trygg anställning. Som medarbetare får du även del av förmåner, däribland friskvårdsbidrag, attraktiva erbjudanden och rabatter via förmånsportalen Benify.
Före anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visar upp.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Låt oss tillsammans utveckla framtidens viktigaste bransch! Ersättning
