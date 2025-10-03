Köksbiträde/Ekonomibiträde till Norra skolan i Sveg
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Kost och service är en avdelning inom Samhällsutvecklingsförvaltningen som riktar sig mot olika målgrupper inom
kommunen med målet att ge god service inom både lokalvård och kost med bra mat
lagad från grunden. Vi jobbar ständigt för att skapa en trevlig måltidsupplevelse för alla våra
matgäster.
Vi söker nu dig som vill vara med och leverera högklassig service
på Norra skolan.
Tjänsten är ett vikariat på 10 månader, arbetstiden är förlagd till dagtid.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
• I rollen tillagar och serverar du frukost, sköter salladsberedning och serverar lunch samt mellanmål till våra målgrupper
inom skola och fritids.
• Du tar också ansvar för exempelvis diskning, egenkontroll av kök samt städning
av både kök och matsal.
• Du blir en del i vårt uppdrag att ge våra målgrupper ett välkomnande bemötande
och hög kvalitet i servicen.Kvalifikationer
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete i storkök är meriterande
• HACCP-utbildning är meriterande
• För tjänsten krävs också uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.Dina personliga egenskaper
Vi letar efter dig som har ett gott öga för service och viljan att skapa en bra upplevelse med både kunder och personal i fokus. Du som söker har ett bra bemötande och lätt för att samarbeta med andra. Vi söker dig som är flexibel och lösningsorienterad.
Du tar dig an uppkomna problem på ett lösningsorienterat sätt och har en positiv inställning till såväl utmaningar som andra människor.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Kontaktinformation
Ronny Sandnes-Fundin, Enhetschef, 0680-162 04, Ronny.Sandnes-Fundin@herjedalen.se
Mia Hurtig, Ombud Kommunal, 0761416082, Mia.Hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
Härjedalsgatan 17
842 32 Sveg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5023934216". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Ombud Kommunal
Mia Hurtig Mia.Hurtig@herjedalen.se 0761416082 Jobbnummer
9538737