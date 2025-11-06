Köksarkitekt, Vill du sälja mer än bara kök?
2025-11-06
Vill du sälja mer än bara kök? - Bli vår nya kökssäljare på Nepas Kök Inredning AB - Köksfabriken
Vi tror att ett kök är mer än bara skåp och luckor - det är hemmets hjärta. Därför söker vi nu dig som älskar inredning, design och att jobba med människor till vårt showroom på Frejgatan 20 i Stockholm.
Hos oss får du vara med och skapa drömkök, smarta garderober och måttanpassade förvaringslösningar som verkligen förändrar människors vardag. Vi vill att våra kunder ska känna: "Wow, det här är mitt kök - precis som jag drömt om!" - och där är du nyckelpersonen.
Vad du kommer göra
Välkomna kunder till vårt mysiga showroom och inspirera dem i deras val.
Skissa, rita och sälja lösningar som passar kundens stil och behov.
Följa med kunderna hela vägen - från första mötet till att deras kök står färdigt.
Vara en del av vårt lilla men drivna team som brinner för kvalitet och design.
Ditt schema
Måndag-fredag: 10:00-18:00
Varannan helg: 11:00-15:00
Vad vi erbjuder dig
Fast lön + attraktiv provision - vi tror att bra jobb ska belönas.
En arbetsplats med personlig känsla, mycket energi och härliga kunder.
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och design i ett företag som växer.
Ett showroom mitt i stan där vi jobbar nära kunderna och ser direkt resultat av vårt arbete.
Vem vi letar efter
Du har minst 3 års erfarenhet av köksförsäljning, inredning eller liknande.
Du älskar att möta människor och är både lyhörd, kreativ och driven.
Du har öga för detaljer men också känsla för helheten.
Du gillar att kombinera kreativitet med affärer - och motiveras av att se nöjda kunder.
Så här söker du
Känner du att detta är precis rätt för dig? Skicka ditt CV och några rader om vem du är och varför just du ska bli en del av Köksfabriken.
Läs mer om oss på www.koksfabriken.se
och www.nepas.se.
Vi ser fram emot att höra från dig - kanske blir du den som hjälper våra kunder att ta steget från "drömkök" till "mitt kök"! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: info@nepas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nepas kök och inredning AB
(org.nr 556996-1005), http://www.nepas.se
Frejgatan 20 (visa karta
)
113 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Nepas Kök & Inredning AB Jobbnummer
9591329