Köksansvarig till skola och fritidshem (ej tillagningskök)
Båstad Montessori Ekonomisk Fören / Restaurangbiträdesjobb / Båstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Båstad
2026-01-10
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Båstad Montessori Ekonomisk Fören i Båstad
Båstad Montessoriskola Asken ligger mitt på det natursköna Bjäre, i Grevie kyrkby. Skolan drivs av ett föräldrakooperativ där styrelsen består av föräldrar och personal. Föreningen driver även två förskolor i kommunen och sammanlagt är ca 225 barn i vår verksamhet och ca 53 vuxna.
Montessoriskolan Asken har drygt 150 elever i åldrarna 6-12 år. Verksamheten präglas av helhetssyn, tydlig struktur och ett gemensamt ansvar för barnens vardag. Skolan och fritidshemmet samarbetar nära och alla funktioner i verksamheten är viktiga för att skapa trygghet, trivsel och goda förutsättningar för barnen.
Motiveras du av att arbeta i en miljö med barn och unga och har erfarenhet av arbete i skolkök eller förskolekök? Vi söker nu en erfaren köksansvarig till vår skola och vårt fritidshem. Du blir en del av en verksamhet där samarbete värdesätts och där kollegor finns nära i det dagliga arbetet.
Tjänsten omfattar ansvar för måltidsorganisation, beställningar, servering och kökets dagliga drift. Det är inte ett tillagningskök - maten levereras från extern restaurang och förbereds och serveras på plats.
Som köksansvarig har du en central roll i verksamheten och ansvarar för att måltiderna fungerar väl i vardagen. Du ansvarar för att lunch och mellanmål genomförs på ett tryggt, hygieniskt och välorganiserat sätt och att köket fungerar strukturerat och effektivt. Arbetet innebär samarbete med skolans och fritidshemmets personal, men också ett självständigt ansvar för kökets planering och genomförande.
Din kunskap, nyfikenhet och ditt engagemang gör skillnad. För att trivas hos oss behöver du vara trygg i ditt ansvar, lösningsfokuserad och strukturerad. Du kan planera ditt eget arbete, ser vad som behöver göras och tar initiativ i det dagliga arbetet. Du är medveten om att ditt arbete är en viktig del av barnens dag och bidrar till en lugn och trygg miljö kring måltiderna.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i skolkök, förskolekök eller liknande verksamhet och som är trygg i ansvar kopplat till livsmedelshantering och hygien.
Utbildning inom restaurang och livsmedel, eller motsvarande, är meriterande.
Som person är du stabil, noggrann och engagerad i ditt arbete. Du samarbetar väl med andra, har ett professionellt bemötande och skapar goda relationer till både barn och vuxna. Du är tydlig i din kommunikation och bidrar till en lugn och trygg måltidssituation.
Personlig lämplighet kommer att ha stor betydelse vid tillsättningen.Publiceringsdatum2026-01-10Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar bland annat för:
Beställning av livsmedel till frukost och mellanmål för skola och fritidshem
Beräkning av antal portioner och beställning av lunch från extern restaurang
Mottagning, förberedelse och servering av måltider
Organisation och ansvar för specialkost och allergier
Dokumentation av beställda portioner, svinn och egenkontroll
Uppföljning av livsmedelshantering enligt gällande lagar och riktlinjer
Ansvar för hygien, disk, renhållning och källsortering
Kontroll av datum, märkning och korrekt förvaring av livsmedel
Kontakt och samarbete med matleverantörer
Förberedelse av fika vid personalmöten
Planering för alternativ vid tillfälliga leveransproblem
Övriga arbetsuppgifter kopplade till kök och matdistribution
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med engagerade kollegor och en varm, välfungerande verksamhet där alla bidrar till barnens trygghet och trivsel. Du får ett tydligt och självständigt ansvarsområde och arbetar på egen hand i köket inom givna ramar.
Hos oss blir du en viktig del av skolans vardag och framtid - och av en verksamhet där ansvar, samarbete och respekt står i centrum.
Ansökan och registerutdrag
För att ansökan ska behandlas behöver CV och personligt brev laddas upp.
För arbete inom skola och fritidshem krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Utdraget ska vara utfärdat för mindre än ett år sedan och uppvisas inför anställning. Mer information finns på Polismyndighetens webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Rektor@bastadmontessori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksansvarig till skola". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Båstad Montessori Ekonomisk Fören
, http://www.bastadmontessori.se
Marknadsvägen 41 (visa karta
)
269 92 BÅSTAD Arbetsplats
Båstad Montessori Kontakt
Rektor
Karin Iversen rektor@bastadmontessori.se 070-5646987 Jobbnummer
9677101