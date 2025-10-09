Köksansvarig/Resurskock till ICA Kvantum Malmborgs Limhamn
Rosénssons Consulting AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-10-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosénssons Consulting AB i Malmö
, Lomma
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
ICA Kvantum Malmborgs på Limhamn ägs och drivs av familjen Malmborg. Hos ICA Kvantum Malmborgs möts smaker, dofter och människor som i gamla tiders butiker. De står för en stark lokal färskvaruprofilering med maten, människan och miljön i fokus. Butiken är en mötesplats för matälskare!
Nu söker vi dig som vill driva och utveckla vårt butikskök och vara med och starta upp vår nya varmmatsbar! Tjänsten i sig: Vi har en produktiv köksavdelning. Vår utveckling är väldigt positiv i alla våra färskvaruavdelningar och vill hitta någon som vill fortsätta på denna resa.
Därav söker vi dig som har ett brinnande intresse för mat och matlagning. Du kommer skapa nya smakupplevelser av butikens råvaror. Du är ansvarig för både varmkök och kallskänk. Du arbetar löpande med inköp, planering, beställningar, nyckeltal och matsvinn samt att hålla avdelningen snygg och fräsch. Du producerar, arbetar med catering och matlagning. Du arbetar ständigt med hygien och egenkontroll. Tillsammans med ditt team ser du till att avdelningen alltid är välfylld och säljande. Du kommer arbeta med ett härligt gäng som ständigt drivs av den absoluta kundnöjdheten. Du har en betydande roll i den dagliga driften.
Dina egenskaper: Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och service. Du är bekväm med att arbeta självständigt och driva avdelningen framåt både med ekonomi, volymtänk och kunden ständigt i fokus. Du drivs av inspiration till kund, siffror, sälj och utveckling. Du ar en driftig person med formaga att genomfora aktiviteter som skapar en effektiv butiksdrift och lockande avdelning.
Kvalifikationer: Liknande tjänst sen tidigare i dagligvaruhandeln eller restaurang. Genuint stort matintresse, hanterar både kall & varmkök. Du är väldigt driven och tar ditt arbete på största allvar. Du har tidigare erfarenhet av egenkontroll och svinnhantering. Du vill utvecklas och driva lönsamhet i din avdelning.
Meriterande: Erfarenhet från liknande tjänst, arbetat som kock, kallskänka eller har kockutbildning. Vana av butikssystem som ICA Måltid, SO, Min butik, AOB.
Anställningsform: Heltid. Lön enligt överenskommelse. Butikens öppentider är kl 07:00-22:00 alla dagar i veckan. Dina arbetstider är i dagsläget kl 07:00-16:00 måndag-fredag. Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast.
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning & Rekrytering AB ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Rosénssons är det lokala företaget som bemannar och rekryterar utan att tumma på kvaliteten. Vi gör våra kunders vardag lite enklare! EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Consulting AB
(org.nr 556899-2019), http://www.rosenssons.com Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Kontakt
Ann-Charlott E Kvant ann-charlott@rosenssons.com 0738523301 Jobbnummer
9549293