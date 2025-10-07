Köksansvarig kock till Sundsvalls mat och måltider
2025-10-07
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Sedan 2022 har kommunen en samlad måltidsverksamhet med cirka 270 medarbetare fördelade på 80 arbetsplatser. Åkersviks produktionskök är en av de större enheterna inom Sundsvalls kommun och är beläget i centrala Sundsvall.
Köket producerar cirka 2 000 portioner per dag, varav en stor del distribueras till flera skolor. I köket arbetar totalt sex personer: en köksansvarig, fyra kockar och en måltidspersonal.
Som köksansvarig kock på Åkersviks produktionskök organiserar, leder, fördelar och ansvarar du för det dagliga arbetet i köket. Du deltar i matlagningen och säkerställer matens kvalitet. Rollen innefattar även administrativa arbetsuppgifter såsom beställningar, avvikelserapportering, planering och uppföljning i kostdatasystem samt egenkontrollsystem.
Tillsammans med kollegor och enhetschef utvecklar du verksamheten och följer upp kvaliteten på maten, arbetsmiljön och livsmedelssäkerheten. Köket är en integrerad del av skolans verksamhet, vilket kräver ett respektfullt och professionellt samarbete med övrig personal inom Sundsvalls mat och måltider samt Barn- och utbildningsförvaltningen.Kvalifikationer
Du är utbildad kock med flera års erfarenhet av yrket och har självklart en stor passion för matlagning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig måltidsverksamhet samt av att leda en arbetsgrupp. Tjänsten innebär administrativa arbetsuppgifter, varför vi förutsätter att du har god datorvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda kostdatasystem.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom arbetet som köksansvarig bland annat kräver mycket kommunikation med kund.
För att lyckas i detta uppdrag är dina personliga egenskaper viktiga, och vi kommer att lägga stor vikt vid dem vid rekryteringen. Du är en tydlig, öppen och kommunikativ ledare med ett ödmjukt och coachande förhållningssätt som får dina kollegor att växa och ta eget ansvar. Du är drivande, nytänkande och lösningsorienterad, och har lätt för att samarbeta och skapa delaktighet.
Åkersviks produktionskök är ett centralt kök inom Sundsvalls mat och måltider, vilket innebär att arbetsuppgifterna kan variera över tid. Därför är det viktigt att du har god planeringsförmåga och arbetar proaktivt för att skapa bästa möjliga förutsättningar vid förändringar i verksamheten.
Vid begäran ska betyg, examensbevis eller studieintyg som styrker dina kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds anställning ska lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
