Köksansvarig kock på Stockholms centrum för ätstörningar
2025-12-09
Vi söker en drivande, inspirerande kock med en önskan om att arbeta i en viktig verksamhet.
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar. Vi har en väl utvecklad verksamhet med öppenvård, dagvård och heldygnsvård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Som kock kommer du att laga mat från grunden med klimatanpassade råvaror samt näringsriktiga och individanpassade måltider.
Vi tillagar dagligen ca 100 näringsberäknade lunchportioner och servar med frukost, fika och mellanmål.
Kocken ansvarar för att utveckla och utvärdera matsedel tillsammans med dietist.
Vi söker en engagerad, driftig och självständig medarbetare som tänker nytt och vill vara med och driva verksamheten framåt.
Tillsammans med enhetschef för verksamhetsstöd arbetar du med kvalitets- och budgetuppföljning.
Du ansvarar för att genomföra beställningar utifrån avtal och miljömål.
Du följer upp, uppdatera löpande och ser till att följa egenkontrollprogrammets rutiner.
I rollen innebär det dessutom att utföra övriga i ett kök förekommande arbetsuppgifter.
Hos oss arbetar du nära verksamheten och en förutsättning är att du trivs med att ha nära kontakt med övriga medarbetare samt har ett trevligt och professionellt bemötande.
Kvalifikationer:
Kockutbildning och minst 5 års erfarenhet från arbete som kock.
Stor kunskap om specialkost.
Nutritionsutbildning och kunskap om patientgruppen är meriterande.
Personliga egenskaper:
Du har en god kommunikativ förmåga.
Du är en lagspelare och har lätt för att samarbeta men du har också förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, även i stressiga situationer.
Du har ett stort intresse för ekonomi och miljö.
Anställningsform:
Tillsvidare. Heltid, 40 t/v, måndag-fredag.
Kökets öppettider är 07.30-16.00
Provanställning kan komma att tillämpas.
Våra förmåner:
Som anställd inom SLSO har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår
Läs mer om vårt arbetsgivarerbjudande här.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
