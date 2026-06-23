Köksansvarig för vårt produktionskök på ICA Maxi i Haninge
Söderbyleden Stormarknad AB / Kockjobb / Haninge Visa alla kockjobb i Haninge
2026-06-23
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Vi söker en passionerad och gastronomiskt kunnig ledare som vill vara med och utveckla vårt produktionskök, våra måltidskoncept och matupplevelsen för våra kunder. Du är lika bekväm vid spisen som i planeringen av produktionen och har ett genuint intresse för smak, kvalitet och lönsamhet.
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla vår produktion av matlådor och luncher, samtidigt som du säkerställer en effektiv drift med hög kvalitet i varje led. Du har god förståelse för produktionslogistik och kan planera, prioritera och tidsberäkna produktionen för att skapa ett jämnt flöde och bästa möjliga resultat.
Du kommer bland annat att:
Utveckla recept, koncept och smakupplevelser.
Planera och optimera produktionen.
Säkerställa kvalitet,matsäkerhetoch lönsamhet.
Arbeta aktivt med försäljning, kundmöten och produktdemonstrationer.
Driva hållbarhetsarbetet och hitta kreativa lösningar för att minska svinn.
Leda och utveckla teamet mot gemensamma mål.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet av färskvaror, gärna från butik, restaurang ellerproduktionskök.
Gedigen gastronomisk kompetens inom matlagning, råvaror och smakutveckling.
Erfarenhet av att planera och optimera produktion med fokus på kvalitet, effektivitet och lönsamhet.
Kreativt och lösningsorienterat arbetssätt i ett högt tempo.
Erfarenhet av inköp, sortiment och försäljning med god affärsförståelse.
Stark hållbarhetsprofil med erfarenhet av svinnminimering och resurseffektiv produktion.
Tidigare erfarenhet av att leda medarbetare, utveckla team och skapa engagemang genom ett närvarande ledarskap.
Det är meriterande om du har erfarenhet av receptutveckling, storskalig matproduktion eller konceptutveckling inom restaurang, delikatess, dagligvaruhandel eller liknande verksamhet.
På ICA Maxi i Haninge tror viatt framgångsrika ledare bygger på fyra viktiga förmågor.
Trygghet– Du känner dig själv, vet vad du är bra på och vad du behöver utveckla. Med ödmjukhet, självinsikt och god kommunikation skapar du förtroende och får människor att växa.
Engagemang– Du brinner för människor, försäljning och resultat. Du sprider energi, bygger lagkänsla och bidrar till en positiv arbetsmiljö där vi tar ansvar för varandra och har roligt tillsammans.
Handlingskraft– Du får saker att hända. Du vågar fatta beslut, ta initiativ och leda genom andra. Du följer upp, kommunicerar tydligt och ser till att idéer blir verklighet.
Utvecklingsförmåga– Du är nyfiken och vill ständigt bli bättre. Du reflekterar över erfarenheter, lär av misstag och hittar smarta sätt att prioritera, förenkla och utveckla verksamheten.
Om du känner igen dig i det här tror vi att du har goda förutsättningar att lyckas som ledare hos oss.
Vi villfortsätta attvara Sveriges bästa butik. Det kräver att vi är på tårna varje dag, tar ansvar för varandra och möter varje kund med energi, kunskap och engagemang.
Om anställningen
Anställningsform: Heltid,tillsvidare(inledningsvis 6 månaders provanställning)
Arbetstid: Arbetstiderna varierar mellan kl. 06:00 – 20:00 på vardagar samt var fjärde helg på ett rullande schema.
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse enligt Detaljhandelsavtalet samt ansvarstillägg
Ansökan
Sista dag att ansöka är 31 juli
Vi vill också informera om att vi på ICA Maxi Haninge använder drogtest som en del i rekryteringsprocessen.
Då vi gör ett löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas tidigare, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderbyleden Stormarknad AB
(org.nr 556098-4113)
136 65 HANINGE (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Maxi Haninge Jobbnummer
9975720