Köks-och diskbiträde till storhushållskök (Deltid 50%) - Tellusfood, Valsjö

2025-08-28
Vi söker dig som vill bli en viktig del i vårt köksteam på Valsjön i Österåker!
På Tellusfood-Valsjön tillagar vi god och näringsrik mat för catering med dagliga leveranser till fem förskolor samt till den förskola och skola som finns i direkt anslutning till köket.
Hos oss får du arbeta i nära samarbete med två kockar och samtidigt ha kontakt med förskolans och skolans personal. Vår ambition är att alltid servera måltider som är goda, moderna, näringsrika och uppskattade av barn och elever.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa till med enklare köksförberedelser, exempelvis sallader.
• Assistera vid portionering och servering av dagens lunch.
• Ha huvudansvar för diskhantering från skola och förskolor.
• Bidra till kökets hygien och städning tillsammans med kockarna. Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom kök eller erfarenhet från liknande storköksverksamhet.
• Trevligt och professionellt bemötande mot både kollegor, barn och personal.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga samt servicekänsla.
• Ansvarsfull, självgående och stresstålig.
• Flytande i svenska i tal och skrift (viktigt för säkerheten).
• Flexibel och ser alla arbetsuppgifter, stora som små, som viktiga.
• Vill vara delaktig i att utveckla förskole- och skolmåltiden.
Meriterande
• Kunskap i livsmedelshygien/HACCP.
• Utbildning inom kallskänk eller som köksbiträde.
• Erfarenhet från arbete i storhushåll eller liknande miljö.
Vi erbjuder
• En dynamisk och växande organisation med möjlighet till utveckling.
• Friskvårdsbidrag.
• Fria pedagogiska måltider.
• Arbetskläder.
Om bolaget
Tellusfood består av sex tillagningskök och är en del av Tellusgruppen som driver högkvalitativa verksamheter inom skola, barnomsorg och utbildningstjänster och är stolta över att vara huvudman för 28 förskolor och 7 grundskolor samt även vara ledande helhetsleverantör inom detta viktiga samhällsegment och även erbjuda modersmål, måltidstjänster och barnpassning.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning ink. 6 månaders provanställning.
• Deltid, 50 % (månadslön enligt kollektivavtal Friskolor).
• Tillträde enligt överenskommelse. Övrig information
• Arbetsplatsen är helt rök- och snusfri.
• Utdrag ur belastningsregistret krävs (beställs via Polisen:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten är tillgänglig omgående - skicka därför in din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före senaste ansökningsdag den 22 september.
Vid intervju ber vi dig ta med ID-kort samt kontaktuppgifter till två referenser (gärna tidigare arbetsgivare).
Vi ser fram emot att höra från dig!
Kontakt
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta drift-och kundansvarig Mimi Svanberg på: mimi.svanberg@tellusgruppen.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
