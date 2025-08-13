Köks-/Grillmästare till Restaurang Carbon - Fine Dining med Latinsk Touch
Restaurang Carbon har fått sitt namn från hjärtat i vårt kök - vår kolugn. Här serverar vi äkta fine dining där varje middag är en kulinarisk resa genom ett brett spektrum av spännande smaker. Upplevelsen börjar alltid med ett urval av snacks och följs sedan av fem rätter, noggrant utvalda av gästen själv.
Vi värderar förmåga, ambition och entusiasm högre än många års erfarenhet, och vi strävar efter att bygga ett team av unika individer som brinner för samarbete, kvalitet och gästupplevelser i världsklass. Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder och besitter en mängd olika färdigheter, men vi delar samma passion - att göra människor glada genom utsökt mat och varm gästfrihet.
Nu växer vi och söker en Köks-/Grillmästare som vill vara en del av vårt kreativa och dedikerade team.
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande, självgående och har genomgått restaurangutbildning.
• Har erfarenhet och känsla för smaker med rötter i Latinamerika.
• Har goda kunskaper i grillteknik och köksarbete.
• Är noggrann, detaljorienterad och har ett gott öga för vad som behöver prioriteras.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
• Arbeta både i köket och vid grillen som ansvarig för tillagning och kvalitet.
• Grilla, dressa och servera rätter enligt våra höga standarder.
• Planera och förbereda matproduktionen efter gästflöde.
• Bidra till en god arbetsmiljö och effektiv kommunikation i teamet.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kreativ och ambitiös miljö där vi sätter stolthet i varje detalj - från råvara till servering.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV via e-post till info@restaurangcarbon.se
Fast månads- vecko- eller timlön Fastlön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carbon KB, Restaurang
Barnhusgatan 2 (visa karta
411 02 GÖTEBORG Kontakt
jean Henkel info@restaurangcarbon.se 0739096050 Jobbnummer
9456633