Köket på Bon Bon söker en lunchansvarig
2026-03-17
Vi är idag ett glatt gäng i köket på nyöppnade Bon Bon som söker en ny kollega. Vi söker dig som vill ta rollen som ansvarig för våra luncher.
Bon Bon är inspirerat av brasseriets öppna och generösa sätt att vara, men framför allt är det skapat för livet här i Linköping. Det är en plats där du kan boka en affärslunch mitt i veckan, möta upp vänner över ett glas vin efter jobbet eller stanna kvar för en middag som får ta den tid den behöver.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Som lunchansvarig kock har du det övergripande ansvaret för vår lunchservering. Du planerar veckans och dagens menyer tillsammans med vår kökschef, leder det dagliga arbetet i köket och säkerställer att varje gäst får en smakrik och välkomponerad måltid. Rollen innebär både operativt arbete och ansvar för struktur, kvalitet och effektivitet. Arbetstiden är från 07:00 - 16:00 men du kan även tillfrågas om att hoppa in vid behov för arbete på kväll eller helger.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som kock
Är självgående, organiserad och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och kan leda andra i köket
Brinner för matlagning och råvaror av bra kvalitet
Har god kunskap om livsmedelshygien och köksrutiner
Erfarenhet kring köksekonomi är meriterandeArbetsuppgifter
Tillsammans med kökschef planera och komponera lunchmenyer
Ansvara för tillagningen och planeringen på lunchen
Leda och fördela arbetet i köket under lunchservering
Säkerställa kvalitet, smak och effektivt arbetsflöde
Bon Bon erbjuder dig bland annat:
En stimulerande arbetsmiljö med högt tempo
Möjlighet att påverka menyer, arbetssätt och det dagliga arbetet
Ett fantastiskt arbetslag så väl i kök och utanför
Kollektivavtal
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Tjänsten kan tillsättas omgående eller efter överenskommelse. Tjänsten kan även tillsättas innan annonstiden är ute.
Hör av dig till micke@bonbonbrasserie.se
och märk gärna mailet med Lunchansvarig
Vi ser fram emot att träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: micke@bonbonbrasserie.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Lunchansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Hotellets Restaurang i Linköping AB
(org.nr 556343-3167)
Stora Torget 9 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING
