Kockvikarie till ett längre vikariat i vår förskolerestaurang
2026-01-26
Välkommen till oss på Norlandia Förskolor Snilleblixten!
Vår kock ska gå på föräldraledighet en längre period och under denna ledighet söker vi en engagerad kock som dessutom trivs på en förskola bland barn, pedagoger och vårdnadshavare.
Vi är en förskoleverksamhet som satsar på god pedagogisk kvalitet och bra mat. Vår verksamhet genomsyras av ett helhetstänk där vi vill skapa hållbara barn där kropp, knopp och hållbarhet skapar en helhet. Vi har gemensamma menyer som vårt Kulinariska råd tar fram. Här är köket du vill arbeta i om du vill arbeta självständigt och samtidigt brinner för att erbjuda våra gäster, barn, kollegor och vårdnadshavare, det allra bästa.
Hur är det att arbeta på just Snilleblixten?
Det är ett gäng med en stor dos glädje, engagemang och höga ambitioner. Våra viktigaste personer är barnen och vi är här för att skapa en meningsfull dag för just dom. Det är viktigt att du bemöter dom med nyfikenhet, glädje och vänlighet.
Dina närmsta kollegor är pedagogerna i huset. Tillsammans med kocken ansvarar dom för att utveckla arbetet kring måltidspedagogik både i och utanför matsalen. Du har dessutom nära kockkollegor både i Halmstad och Laholm samt fler utspridda i olika delar av landet.
Förskolan har ca 80 barn och ca 20 medarbetare. Vår restaurang består av kök samt matsal. Här äter alla medarbetare pedagogiska måltider tillsammans med barnen.
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag.
Kosten är en stor del av Norlandia Förskolors identitet där vi arbetar genom vårt konceptet Mat med Smak. All mat lagas på plats med bra råvaror och hela restaurangkedjan är KRAVmärkt. Vi har genom åren haft flertalet nomineringar i den gastronomiska tävlingen för offentliga kök White Guide Junior, numera Sveriges Offentliga Måltider SOM.
Vi vill skapa livslånga positiva matupplevelser hos barnen på våra förskolor och väcka deras nyfikenhet kring spännande smaker. Det gör vi genom att arbeta med måltidspedagogik, minikockar i köket samt utmanar barnen när det gäller menyval och smaksättning. Vårt kulinariska råd tar fram varierade och näringsberäknade menyer som varje kök följer.
Vi erbjuder våra familjer olika tjänster för att förenkla deras vardag. För dig som kock innebär det att du erbjuder köp av måtlåda (planerade eller svinnsmarta).
Personliga egenskaper du behöver för att trivas hos oss:
Du är driven, positiv och visar arbetsglädje!
Du har ett tillåtande förhållningssätt och bemöter alla utifrån förskolans samt Norlandias värdegrund.
Du möter alla med ett leende och vänlighet.
Du är lösningsfokuserad som arbetar med höga ambitioner.
Du är trygg och tar ansvar över ditt arbete och har god samarbetsförmåga med barn, kollegor och ledning.
Du kan arbeta självständigt, är handlingskraftig och är lyhörd samt anpassar dig efter barnens behov.
Vi erbjuder:
Arbetstid dagtid måndag-fredag (fåtal kvällsmöten/termin)
Nätverk av kockkollegor
Pedagogiska måltider
Rektor som närmsta chef samt engagerade måltidschefer.
Krav för anställning:
Vi vill att du har god kunskap i att laga mat från grunden samt erfarenhet av arbete i förskola.
Kunna tillaga frukost, lunch och mellanmål till alla barn och vuxna, samt specialkost för de som behöver.
God kunskap i planering samt erfarenhet av att följa budget.
All kommunikation och dokumentation sker på svenska och därför behövs det god kunskap i både tal och skrift i det svenska språket.
Gymnasial utbildning inom restaurang och storkök, eller likvärdig erfarenhet.
Utbildning inom egenkontroll och livsmedelshygien.
Vid arbete i förskola krävs utdrag ur belastningsregister giltigt för arbete i förskola.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Planera och organisera arbetet så att arbetet anpassas utifrån barngruppens hålltider.
Tillagning och servering av förskolans samtliga måltider samt övriga i köket förekommande arbetsuppgifter såsom städning enligt städrutiner och diskning.
Bakning av matbröd och matlagning till familjetjänster.
Minikockar i köket
Planering och inköp av matvaror utifrån budget.
Övrig information
Anställningsform: Vikariat för föräldraledig medarbetare med start runt majmånad och fram till 2027-02-28
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Arbetstid dagtid måndag-fredag 6:30-15:00 (fåtal kvällsmöten/termin)
Tillträde: Runt 20260501 eller enligt överenskommelse
Anställningen kräver uppvisning av belastningsregister för arbete i förskola
Sista ansökningsdag 20260228. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Rektor Emelie Tibell emelie.tibell@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
https://jobb.norlandiaforskolor.se
Krypvidevägen
302 40 HALMSTAD
