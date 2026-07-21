Kocken som vägrar tråkiga luncher - Skapa magi med svensk tradition
Tröls på kajen AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-07-21
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Brinner du för äkta matlagningsglädje och vill ha ett kök där din kompetens står i centrum? Hos oss på Kajen 11 förutsätter vi att du lagar mat med hjärtat.
Vi söker nu en flexibel kock på ca 30h som vill ta våra luncher till bästa nivån. Vissa helgkvällar kommer även förekomma.
Köket är ett öppet kök utan stora ytor att springa igenom men ändå luftigt och skönt då du är en del av "inredningen".
Vi är en liten, casual elegant restaurang med ca 40 platser där vi bygger något äkta tillsammans. Vi är ett tight, familjärt team där alla får utrymme att briljera och arbeta upp "sin" sektion till ren succé.
Vad vi letar efter hos dig:
• Du kan din genuina, traditionella svenska soulfood utan och innan – men du älskar att ibland addera fräscha twister som lyfter rätten till 2026.
• Du är flexibel, kreativ och gillar att ha ett nära samarbete på arbetsplatsen. Du får väldigt gärna ha en del erfarenhetsår i nacken.
• Du vill vara med och sätta din personliga prägel på verksamheten, inte bara följa ett färdigt schema.
• Du har känsla för både smak och köksekonomi, och trivs med att ta ansvar för att din sektion blomstrar.
Inför vår stora, officiella grand opening den 15 augusti 2026 laddar vi nu fullt ut. Vill du vara med på resan från start och skapa en av Malmös bästa lunchupplevelse?
Skicka in din ansökan direkt – vi ser fram emot att träffa dig!
Märk din ansökan med "Kock" i ämnesraden.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss kontakt från säljare samt besök och samtal gällande tjänsten – ansökan sker endast via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Endast e-mail
E-post: Info@kajen11.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tröls på kajen AB
(org.nr 559580-6232), http://www.kajen11.se Jobbnummer
10008012