Kockar till Sveriges första högfjällshotell vinter 2025/2026
Fjällnäs Drift AB / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2025-09-22
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fjällnäs Drift AB i Härjedalen
Kom och arbeta en vintersäsong med oss på Fjällnäs!
Sveriges äldsta fjällhotell, är en exklusiv fristad där man nära naturen upplever dess ständiga och dramatiska växlingar. Under åtta olika årstider lever vi med den orörda vildmarken precis utanför dörrtröskeln. Här finns möjligheten att arbeta med ett toppenbra team och samtidigt kunna uppleva att bo i en magisk fjällvärld. Upplev naturen till fots eller på cykel. Fiske, vandring och trail-running är några exempel på aktiviteter som erbjuds på lediga dagar.
Fjällnäs erbjuder totalt 41 rum och 93 bäddar fördelade på 6 byggnader, alla i anslutning till Fjällnäs huvudbyggnad Näset. I Näset finns våra lounger och vår restaurang där vi serverar frukost, lunch, Fjällnäs Middagsmeny. Vi blandar det moderna köket med fjällets smaker och låter råvarorna stå i centrum. Vi söker alltid efter hög kvalité, helst från lokala producenter och gärna ekologiska för att skapa ett Nordiskt kök med traditioner.
För mer information om hotellet, besök gärna fjallnas.se
Här arbetar du med alla arbetsuppgifter som förkommer i ett restaurangkök. Vi serverar frukost, lunch och en trerätters middag varje dag. Det är högst meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete som kock eller har en pågående eller avslutad restaurangutbildning. Då arbetet många gånger är under högt tempo är det viktigt att du som person är effektiv samtidigt som du har förmåga att behålla en positiv inställning både gentemot kollegor samt gäster när vi har som mest att göra. Att arbeta över avdelningsgränserna när så behövs är en självklarhet och något du finner lärorikt.
Vi ser att du är en person som:
• Har köksutbildning och/eller erfarenhet inom branschen
• Har ett verkligt intresse för service, mat & dryck.
• Förstår att samarbete och laganda skapar värde för gästen och dig själv. Vi respekterar och hjälper varandra oavsett kunskapsnivå.
• Är engagerad och gillar att ta initiativ.
• Talar svenska flytande och behärskar engelska i både tal och skrift.
Möjlighet till förlängning finns.
Vi erbjuder både hel och deltidsanställningar för vintersäsongen 2025/2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: work@fjallnas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock på Fjällnäs vinter 25/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fjällnäs Drift AB
(org.nr 556687-5331), http://www.fjallnas.se
Malmagsvägen 33 (visa karta
)
846 98 TÄNNDALEN Arbetsplats
Fjällnäs Resort AB Kontakt
Henrik Bertmar work@fjallnas.se Jobbnummer
9521232