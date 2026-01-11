Kockar till Karlsen's Food and Wine
2026-01-11
Karlsen's Food & Wine på Crownwood Club ligger i hjärtat av nordvästra Skåne, omgivet av hav, skog och öppna landskap. Anläggningen erbjuder golf i absolut toppklass med en 18-hålsbana och en 11 hålsbana av internationell standard tillsammans med en matupplevelse som matchar helheten.
Vi söker nu ytterligare engagerade och kvalitetsmedvetna kockar som vill bli en del av vårt köksteam och bidra till en högklassig gastronomisk upplevelse för våra medlemmar och gäster. Tjänsten är initialt en säsonganställning med start från April till Oktober, med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad för rätt person.Publiceringsdatum2026-01-11Om tjänsten
Som kock på Karlsen's Food & Wine arbetar du i ett professionellt och ambitiöst kök där kreativitet, hantverk och samarbete står i fokus. Arbetstiden är varierad och omfattar vardagar, kvällar och helger, med möjlighet till fler timmar under högsäsong och vid event.
Du blir en viktig del av både förberedelser och service samt förväntas bidra till ett effektivt och välfungerande arbetsflöde i köket.Dina arbetsuppgifter
Tillaga rätter enligt meny med hög kvalitet och precision
Förbereda råvaror och mise en place inför service
Följa recept, portionsstorlekar och presentation enligt våra standarder
Säkerställa ordning, struktur och god hygien på din arbetsstation
Samarbeta tätt med övriga i teamet för ett smidigt köksflöde
Ta emot och kontrollera leveranser
Bidra med idéer och engagemang i utvecklingen av menyer och rätter
Vi söker dig som
Har relevant erfarenhet och ett genuint intresse för matlagning
Är stresstålig, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs i ett team med höga ambitioner och tydliga kvalitetskrav
Är flexibel, ansvarstagande och noggrann
Vill utvecklas tillsammans med verksamhetenSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts när rätt personer hittas. Skicka gärna din ansökan redan idag.
Vänligen mejla en kort presentation av dig själv, ditt CV samt några rader om varför du tror att Karlsen's Food & Wine är rätt arbetsplats för dig.
Ansökan och referenser skickas till:
Head Chef - Kim Gertssonkitchen@crownwood.club Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: kitchen@crownwood.club Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WNW Club AB
(org.nr 559426-9135), https://crownwood.club/
Siberienvägen 19 (visa karta
)
262 53 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Crownwood Club Kontakt
Kim Gertsson kithchen@crownwood.club Jobbnummer
9677308