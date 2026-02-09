Kockar till häkte och anstalt, region Stockholm, semestervikariat
Kriminalvården, Region Stockholm / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Region Stockholm i Stockholm
, Huddinge
, Sollentuna
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Vi söker nu kockar för vikariat under sommaren 2026 till flera verksamheter i Stockholmsområdet, bl.a. har vi verksamheter
i Norrtälje, Österåker, Täby, Sollentuna, Huddinge, Trångsund, centrala Stockholm och på EkeröPubliceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som kock kommer du att arbeta i storkök och ingå i ett arbetslag i varierande storlek beroende på verksamhet. Kökspersonalen lagar mat till samtliga intagna och på vissa häkten och anstalter även till personal.
Arbetsuppgifterna är alla i storkök förekommande arbetsuppgifter som planering, beredning, tillagning lunch, middag samt även specialkost. Det ingår även sedvanliga köksuppgifter som fördelas i arbetslaget, samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. I köket på några av våra anstalter kommer även intagna att arbeta med diverse uppgifter där du tillsammans med övrig personal lär ut och vägleder i deras arbete.
Arbetstiderna är dagtid, främst vardagar och ca varannan eller var 3e helg.
Tjänsten är ett vikariat på heltid i minst 8 veckor under perioden juni - augusti. Innan vikariatet påbörjas behöver introduktion genomföras på häktet eller anstalten där tjänsten är placerad. I vissa fall finns möjlighet att genomföra introduktion under våren för att sedan ha en behovsanställning fram till vikariatet påbörjas. Med stor sannolikhet finns även möjlighet till fortsatt behovsanställning efter vikariatet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil. Du är lugn och kontrollerad i stressiga situationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter. Då klienter som har sysselsättning arbetar i köket i några av våra verksamheter är det även viktigt att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och att du kan anpassa sättet att förmedla budskap.
För att trivas och lyckas med ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdig bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Yrkeserfarenhet som kock.
• Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Restaurang- eller storhushållsutbildning.
• Erfarenhet av att arbeta i storkök.
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller.
• Erfarenhet av att arbeta med specialkost.
• Arbetat med att handleda personer i en socialt utsatt situation.
I denna rekrytering görs löpande urval.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Region Stockholm Kontakt
Rekryteringsspecialist
Emma Hellström emma.hellstrom@kriminalvarden.se Jobbnummer
9729838