Kockar till en Texas inspirerad restaurang i Halmstad
2026-02-02
Vi öppnar en ny Texas-inspirerad steakhouse-restaurang i Halmstad. Hos oss står grillen, kvalitetsråvaror och ett starkt team i fokus. Vi jobbar med tydliga rutiner, högt tempo och en skön stämning - och nu söker vi kockar som vill vara med från start.

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av mat enligt rutiner och recept
Säkerställa kvalitet, tempo och hygien
Samarbete i köket för ett effektivt och positivt arbetsflöde
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangkök (grill/à la carte är meriterande)
Är stresstålig, noggrann och gillar ordning och tempo
Tar ansvar och bidrar till god laganda
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med vid nyöppning och bygga något från grunden
Utvecklingsmöjligheter och tydliga arbetssätt
Heltid/deltid enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: toba.oguz@texaslonghorn.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Storgatan 23 i Hamstad AB
Storgatan 23 (visa karta
302 43 HALMSTAD Jobbnummer
