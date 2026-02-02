Kockar till en Texas inspirerad restaurang i Halmstad

Kockjobb / Växjö
2026-02-02


Vi öppnar en ny Texas-inspirerad steakhouse-restaurang i Halmstad. Hos oss står grillen, kvalitetsråvaror och ett starkt team i fokus. Vi jobbar med tydliga rutiner, högt tempo och en skön stämning - och nu söker vi kockar som vill vara med från start.

2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av mat enligt rutiner och recept

Säkerställa kvalitet, tempo och hygien

Samarbete i köket för ett effektivt och positivt arbetsflöde

Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangkök (grill/à la carte är meriterande)

Är stresstålig, noggrann och gillar ordning och tempo

Tar ansvar och bidrar till god laganda

Vi erbjuder
Möjlighet att vara med vid nyöppning och bygga något från grunden

Utvecklingsmöjligheter och tydliga arbetssätt

Heltid/deltid enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: toba.oguz@texaslonghorn.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Storgatan 23 i Hamstad AB (org.nr 559343-4912)
Storgatan 23 (visa karta)
302 43  HALMSTAD

Jobbnummer
9718688

