Kockar till anstalterna Färingsö och Svartsjö, Ekerö (Timanställning)
Kriminalvården / Kockjobb / Ekerö Visa alla kockjobb i Ekerö
2026-07-03
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Stockholm Väst i natursköna Ekerö kommun omfattar den öppna anstalten Svartsjö och den delvis öppna kvinnoanstalten Färingsö samt häktet Färingsö. Ett 170-tal medarbetare och tio chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot ca 270 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller trä- och hanverksindustri och förpackning/montage. De intagna driver också ett ekologiskt jordbruk med spannmålsodling och djurhållning. De båda anstalterna ligger ett stenkast från varandra och nås med buss eller bil. På båda anstalterna parkerar du kostnadsfritt på vår personalparkering.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som kock ansvarar du för matberedning, servering samt att köket hålls rent och säkert. Rollen omfattar även handledning av klienter, säkerhetsrutiner och samarbete med köksföreståndare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga måltider för klienter och personal enligt fastställda rutiner och menyer.
Ansvara för diskning samt hålla kökets ytor, utrustning och redskap i ordning enligt gällande livsmedelslagstiftning.
Delta i planering och beställning av livsmedel och köksmaterial. Vid behov hantera dokumentation och administrativa uppgifter kring lager och leveranser.
Handleda klienter i köksarbetet och ge stöd vid matlagning, städning och andra arbetsuppgifter. Bidra till deras lärande och utveckling som en del av rehabiliteringen
Genomföra egenkontroller för att säkerställa att livsmedelshantering följer gällande lagstiftning. Följa upp temperaturer, hygien och korrekt lagring av mat.
Arbeta nära köksföreståndaren i både praktiska arbetsuppgifter och planering. Stödja i administrativa uppgifter och säkerställa att arbetet följer fastställda riktlinjer.
Följa säkerhetsrutiner i köket och bidra till en trygg arbetsmiljö. Utföra säkerhetsrelaterade uppgifter som visitation av kökslokaler, bära säkerhetslarm och samarbeta med kriminalvårdspersonal vid behov.
Rollen innebär nära samarbete med kökspersonal och klienter för att skapa en säker och strukturerad arbetsmiljö samt stödja klienternas utveckling. Rollen innefattar även säkerhetsansvar, samarbete med vårdpersonal, och ytterligare arbetsuppgifter som närmaste chef meddelar kan tillkomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil. Du är lugn och kontrollerad samt samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter. Eftersom klienter som har sysselsättning arbetar i köket är det även viktigt att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och att du kan anpassa sättet att förmedla budskap.
För att trivas och lyckas med ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdig bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att arbeta i kök
Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Vi ser det som meriterande om du har:
Kock- eller storhushållsutbildning
Erfarenhet av att arbeta i storkök
Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
Erfarenhet av att arbeta med specialkost
Arbetat med att handleda personer
Anställningens omfattning
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Deltid eller heltid - enligt överenskommelse
Tillträde: Start enligt överenskommelse
Intervjuer
Urval och intervjuer sker löpandeÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Fiskaruddsvägen 10 (visa karta
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179 95 SVARTSJÖ Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Stockholm, VO Stockholm Väst Kontakt
Josefine Melberg josefine.melberg@kriminalvarden.se Jobbnummer
9992245