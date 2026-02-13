Kockar till äldreomsorgens Kostverksamhet i Jönköpings kommun
Jönköpings kommun / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-02-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du arbeta med ett viktigt uppdrag där god smak, kvalitét och matglädje står i fokus? Äldreomsorgens kostverksamhet söker nu flera engagerade kockar.
Kom och jobba med oss eller tipsa någon du känner!
Ditt nya jobb
Inom äldreomsorgen arbetar vi aktivt för att maten och måltidsupplevelsen ska vara en naturlig del av vardagen och ett av dagens stora glädjeämnen för våra äldre. Som kock hos oss får du en viktig roll i att skapa god, näringsrik och vällagad mat från grunden. Arbetet innefattar även tillagning av specialkost och mat med anpassad konsistens. I arbetet ingår alla vanligt förekommande uppgifter i ett storkök som:
- matlagning och salladsberedning
- disk och städ
- servering
- egenkontroll
- varubeställning
- arbete i vårt kostdataprogram
Arbetet innebär många kontakter, både med din arbetsgrupp och med kollegor i närliggande kök samt kostchefer. Du har även kontakt med med vårdpersonal, sjuksköterskor, enhetschefer, medborgare, leverantörer och chaufförer. Kommunikation och samarbete är därför viktiga delar av rollen. Din kompetens
Vi söker dig som:
- har en avslutad gymnasial utbildning med inriktning restaurang- och livsmedelsprogrammet eller eftergymnasial utbildning till kock som bedöms likvärdig, alternativt mångårig erfarenhet inom yrket som kan ersätta formell kockutbildning
- har goda kunskaper i livsmedelshygien
- behärskar det svenska språket i tal, skrift och läsförståelse
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från restaurang eller storkök.
Har du en avslutad gymnasial utbildning med inriktning restaurang- och livsmedelsprogrammet eller eftergymnasial utbildning till kock?
Som person är du stabil och självgående med god förmåga att strukturera upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt arbetstempo. Av vikt för att du ska trivas som kock hos oss är att du tycker om att samarbeta med andra och sätter laget för jaget.
Vi lägger stort vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter!
Vi erbjuder dig
Som kock i vår verksamhet kommer du vara delaktig i utveckling av kostverksamheten och ha en viktig roll i att säkerställa att de äldre får kvalitetssäker och god mat. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av andra generella förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag. Läs mer om våra generella förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Äldreomsorgen i Jönköpings kommun har som mål att erbjuda våra medborgare ett brett utbud av vård och omsorg av hög kvalitet. Mat och kosthållning är en viktig del i detta arbete. Vi arbetar för att erbjuda våra äldre medborgare god, säker och näringsriktig mat - varje dag. Vår verksamhet består av 14 kök och cirka 100 medarbetare som tillsammans lagar cirka 3 300 portioner dagligen. Maten lagas från grunden och bygger främst på traditionell husmanskost.
Bra att veta
Rekryteringen avser både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade vikariat, med tillträde enligt överenskommelse. Vid anställning får du en grundplacering i ett av våra kök, som kan komma att ändras över tid.
Vi tillämpar ett femveckorsschema med helgtjänstgöring två av fem helger. Arbetstiden är dagtid, 07.00-16.00. Vi arbetar med samplanering och vissa arbetspass kan förläggas i andra kök inom samma område.
Buss- och tågförbindelserna är begränsade till några av våra kök som ligger i kommunens ytterområden. Det är därför en fördel om du har B-körkort och tillgång till bil eller annan skjuts om du inte bor i närområdet.
Din ansökan
Denna rekrytering är samordnad för äldreomsorgers kostverksamhet i Jönköpings kommun, vilket innebär att din ansökan hanteras och matchas mot de behov som finns i verksamheten. Vi tillämpar urval och kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig inkomma med ett uppdaterat CV samt bifoga examensbevis/studieintyg och relevanta tjänstgöringsintyg i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Har du ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga samordnare av rekryteringen:
Christina Bergholm, kostchef
Telefonnummer: 036-10 61 63
E-postadress: christina.bergholm@jonkoping.se
Caroline Bardh, kostchef
Telefonnummer: 036-10 79 25
E-postadress: caroline.bardh@jonkoping.se
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som kock till äldreomsorgens kostverksamhet!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Christina Bergholm 036-102545 Jobbnummer
9742689