Kockar sökes till Stars and Stripes I Kalmar
Tk Restauranger i Kalmar AB / Kockjobb / Kalmar Visa alla kockjobb i Kalmar
2026-02-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tk Restauranger i Kalmar AB i Kalmar
Vi söker några nya stjärnor till vårt team under sommarsäsongen -26 med start någon gång under april/maj
Stars and Stripes är en amerikansk steakhouse och sportbar som ligger mitt på Larmtorget i centrala Kalmar. Sommartid har vi en utav stadens största uteserveringar.
Har du några års erfarenhet inom restaurangkök och vill jobba där det händer i sommar?
Vi söker dig som är en positiv lagspelare, som kan hantera stress och är flexibel.
Vi söker även dig som kan axla mer ansvar och vill ha en chefsposition. Då med chans till en fast anställning på heltid.
Kontakta ägare Thomas för mer info om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Caroline@starsnstripes.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tk Restauranger i Kalmar AB
(org.nr 556655-5701)
Larmtorget 4 (visa karta
)
392 32 KALMAR Kontakt
Ägare
Thomas Kazantzidis 0708171771 Jobbnummer
9756231