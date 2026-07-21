Kockar sökes till sommarens event på Djurgården!
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2026-07-21
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🌼 Kock sökes för event till Djurgården 🌼
På Rosendals Wärdshus är det allt från bröllop, företagsfester, studentskivor, dop med mera.
Vad vi söker:
Vi söker en positiv kock som har ett starkt intresse för råvaror och ser matlagning som sitt andra språk.
Ansvarsfull, noggrann, självständig och en teamplayer.
För dig är det naturligt att arbeta med miljö- och hållbarhetstänk. Förstår detaljernas värde i att medverka till en förhöjd upplevelse för gästen.
Utöver vanliga arbetsuppgifter som att planera, förbereda, utföra köksarbetet, göra beställningar, städning och inventering, innebär arbetet stundtals ett högt tempo där du behöver vara flexibel och kunna göra prioriteringar samt vara lösningsorienterad.
Vad vi erbjuder
Tillsammans med vårt team jobbar vi för att ge gästerna den allra bästa upplevelsen.
Arbetstider är varierande under: vardagar, kvällar och helger.
Vi är en festvåning och lagar mat efter bokning. Vi vet i förväg vad som ska ätas och antalet gäster.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på: info@rosendalswardshus.se
Välkommen med din ansökan snarast möjligt till info@rosendalswardshus.se
Märk ansökan med KOCK.
Vi behandlar alla ansökningar löpande och tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: info@rosendalswardshus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK". Arbetsgivare Rosendals Wärdshus AB
(org.nr 559043-7934) Jobbnummer
10008711