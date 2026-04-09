Kockar sökes till säsong i Skåne - jobba hela sommaren på toppställen
FRAM söker nu kockar som vill jobba säsong i Skåne. Körkort är ett krav!
JOBBA SOM KONSULT - PÅ DINA VILLKOR
På FRAM tycker vi att du som jobbar i branschen förtjänar en bättre och roligare arbetsplats och en arbetsgivare som verkligen bryr sig om dig. Där du får möjligheten att utvecklas, både personligt och yrkesmässigt och där gemenskap, yrkesstolthet, high-fives, personalfester och familjekänsla är drivkraften.
Låter det bra? Vi tänkte väl det. Välkommen till FRAM
VEM VI SÖKER:
Erfaren och driven kock med passion för sitt yrke, som vill jobba säsong på ett och samma ställe.
Minst några års erfarenhet inom branschen, men inte nödvändigtvis från stjärnkrogar.
Anpassar sig snabbt till nya rutiner och miljöer.
En teamspelare med hög social kompetens.
Har rätt inställning och ser den som en viktig del av jobbet.
HUR FUNKAR DET?
Du blir anställd av oss på FRAM och får chansen att arbeta på ett attraktivt säsongsuppdrag under juni-augusti, på samma arbetsplats, med trygg planering hela vägen. Du får ditt schema i god tid, arbetar ute hos kunden och får din lön utbetald av oss.
Vill du jobba mer? Det finns goda möjligheter att ta extra pass eller uppdrag på andra spännande arbetsplatser.
Vi ser vårt yrke som ett hantverk - och på FRAM är vi stolta över att vara bland de bästa i branschen. Här blir du en del av ett team som brinner för kvalitet, yrkesstolthet och att leverera på topp, varje gång.
FRAM ERBJUDER:
Låt oss skippa skitsnacket. Joinar du oss på FRAM så kommer du och ditt välbefinnande alltid först och vi kommer alltid att hålla din rygg.
Bra lön (du kan få lön mer eller mindre direkt efter arbetat pass)! Inget tjafs. Vi lovar dig ärlighet och att inte bråka om sånt som är självklart. Betalda resor till och från jobbet vid längre resor.
FLEXIBEL LÖN.
Vi erbjuder våra anställda flexibel lön genom appen Cappy. En förmån som ger dig koll på hur mycket du jobbat och tjänat med möjlighet att ta ut din intjänade lön när som helst mellan lönedagarna. Din lön, du bestämmer. Bra va?
VILKA ÄR FRAM BEMANNING?
FRAM är ett personligt bemanningsföretag som specialiserar sig på hotell- och restaurangbranschen. Vi är övertygade om att arbeta med mat och dryck är ett av de roligaste jobben som finns. Vi har framgångsrikt etablerat oss i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vår målsättning är att vara den bästa arbetsgivaren i branschen, med fokus på transparens, ärlighet och en positiv arbetsmiljö.
Vi är flera hundra anställda och fortsätter att växa. Våra kunder är allt från lokala kvarterskrogar till stora hotellkedjor och företagsrestauranger. Vi väljer noggrant vilka vi samarbetar med för att säkerställa att du får arbeta på bra arbetsplatser med go stämning.
ANSÖKAN
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt på personlig lämplighet och intervjuer sker löpande.
Start: Maj/Juni
Lön: Bra!
Övriga villkor enligt rådande kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7536930-1937076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fram Bemanning AB
(org.nr 559033-8579), https://work.frambemanning.se
Stortorget 13 B (visa karta
)
211 12 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Fram Bemanning Jobbnummer
