Kockar och servitriser till sommarsäsongen i Gränna hamn
2026-05-03
Vi söker nu personal till vår restaurang i Gränna hamn inför den kommande sommarsäsongen. Vi behöver förstärka teamet med både erfarna kockar och servitriser.
Kockar
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i kök. Du ska kunna hantera matlagning i ett högt tempo och ta ansvar för din station.
Servitriser/Servitörer
För dessa tjänster krävs ingen tidigare erfarenhet. Vi tillhandahåller nödvändig upplärning på plats. Det viktigaste är din inställning och förmåga att lära dig nya rutiner snabbt.
Krav och förväntningar
Arbetet i Gränna hamn under sommarmånaderna innebär en hög arbetsbelastning. För att trivas och fungera i rollen krävs följande:
• Stresstålighet: Du måste kunna behålla lugnet och kvaliteten i ditt arbete även när restaurangen är fullsatt och tempot är som högst.
• Samarbetsförmåga: Vi arbetar tätt tillsammans. Det är avgörande att du kan kommunicera tydligt och hjälpa dina kollegor för att verksamheten ska fungera effektivt.
• Flexibilitet: Arbetstiderna varierar och innefattar både dagar, kvällar och helger under säsongen.
Vi erbjuder
Ett operativt arbete i en intensiv miljö tillsammans med ett arbetslag där gemenskap och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2026-05-03
Skicka din ansökan till Fuatbisse@hotmail.com
Märk ansökan med "Sommarjobb Gränna".
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Lucasbisse@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Tzatziki Gränna AB
(org.nr 556347-5622)
Hovrättstorget (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Fuat Bisse AB, Restaurang Jobbnummer
9887605