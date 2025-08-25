Kockar och köksbiträden till Förskoleförvaltningens Måltidsenhet
Vill du vara med och skapa en positiv och hållbar syn på mat och hälsa för våra yngsta medborgare? Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att bidra till att barnen utvecklar sina sinnen och uppskattar bra mat!
Om arbetsplatsen
Som kock/köksbiträde i förskolan är du med och gör skillnad varje dag. Måltidsenheten är uppdelade i nio sektioner och ombesörjer att förvaltningens ca 190 förskolor får näringsrik och god mat varje dag. Vi söker nu kockar och köksbiträden, både tillsvidare- och visstidsanställda och för både heltid och deltidsarbete.
Du bidrar till att väcka barnens intresse för smaker och konsistenser, skapar matglädje och trivsel. Måltiderna är en viktig del av dagen på förskolan och ditt arbete bidrar till livslånga positiva värderingar kring mat, miljö och hälsa.
Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobbPubliceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Förskolan erbjuder frukost, lunch och mellanmål varje dag. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är tillagning från grunden av såväl dagens lunch, specialkost och bakning.
Förutom ditt viktiga uppdrag att laga god och näringsriktig mat, arbetar du som kock även med menyplanering, beställningar, måltidspedagogik, egenkontroll och städning. Uppdraget innebär daglig kontakt med barn och pedagogisk personal.
Måltidspedagogik handlar om att lära genom mat och måltider. Vi vill att kökspersonal och pedagoger arbetar tillsammans i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt. Genom ett helhetsperspektiv på måltider bidrar du till att ge barnen goda matvanor.
Matsedelsplaneringen utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat i förskolan. För oss är det viktigt att du kan ge barnen möjlighet att prova nya rätter och produkter för att de ska lära känna sina sinnen och egen smak, vilket i sin tur spelar en stor roll för barns inställning till mat.
Näringsriktig mat, som hamnar i magen, är den viktigaste ingrediensen under barnens förskoledag. Mätta och glada barn orkar leka och lära en hel dag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har genomgått kock-/storköksutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att anställas som kock ska du ha minst ett års erfarenhet av matlagning i storkök och/eller restaurang och vi ser gärna att du har erfarenhet av offentliga måltider. Du vill laga god mat från grunden och baka varje dag. Fördjupade kunskaper om specialkost, egenkontroll samt näringslära är meriterande.
Som person är du servicemedveten och samarbetsinriktad med goda matlagningskunskaper och ser till att alla barn, även de med allergier, får den mat de behöver för att växa och utvecklas. Vi vill att du värnar om miljön och använder dig av hållbara produkter i den mån det går. Vi ser det som meriterande om du kan laga vegetarisk mat från grunden. Vidare är det också meriterande om du har kunskaper, erfarenhet och ett intresse kring arbetet med måltidspedagogik. För att trivas behöver du ha förmåga att både arbeta självständigt och i team. Du har en förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer, likaså är du noggrann och strukturerad.
Vi söker dig som är engagerad, drivande och nytänkande. Att planera och ha god framförhållning är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Du vill bidra till likvärdighet, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur samt grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Arbetet i vårt köksteam ställer höga krav på din flexibilitet och anpassningsförmåga.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. Du behöver kunna hantera IT-verktyg för att till exempel beställa varor och göra egenkontroll digitalt.
Låter detta som spännande uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning eller visstidsanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid eller deltid
Antal tjänster: 15
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lönespann: Lönestatistik - Malmö stad
Vi jobbar med löpande urval.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
