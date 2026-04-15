Kockar och köksbiträden för sommarvikariat till Nacka seniorcenter sökes
2026-04-15
Är du kock eller köksbiträde med känsla för service och med vana av att arbeta i storhushåll? Är du strukturerad, självgående och har lätt för att samarbeta med andra? Sökt då tjänsten redan idag.
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter är en mötesplats för seniorer och det kommunala alternativet för äldreomsorg i Nacka kommun. Läs mer om våra fyra seniorcenter i Ektorp, Finntorp, Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo, här.
Som kock har du tillsammans med teamet ett övergripande ansvar över produktionen och kvalitén för de måltider som serveras på våra seniorcenter. Du lagar god och näringsrik mat utifrån kundgruppens behov och önskemål. All mat lagas från grunden i seniorcentrenas egna fullt utrustade kök och det är främst gedigen husmanskost som lagas. Givetvis lagas specialanpassad kost till de kunder som har behov av det.
Som köksbiträde har du ett övergripande ansvar över matsalen och kvalitén för servicen där samt är kökets ansikte utåt. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att hjälpa kocken med matlagning, salladsberedning, portionera mat och packa matlådor, egenkontroll, duka, diska, städa och se till att det är en god måltidsmiljö och framför allt att representera köket med riktigt god service.
Vi har behov av vikarier under perioden juni-september, med chans till förlängning, och arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg mellan 07.30-18.00.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsterna krävs:
Erfarenhet från storkök med husmanskost
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du måste vara minst 18 år
Meriterande med B-körkort
För att vara aktuell för tjänsten som kock krävs även:
Minst gymnasial kockutbildning
Meriterande med erfarenhet av egenkontroll, HACCP
Meriterande med erfarenhet av specialkost (allergier, avvikande kostanpassning)
Som person är du ansvarstagande, driftig och har lätt för att samarbeta. Du har bra sinne för matlagning och service av högsta kvalité. Du kan strukturera upp din dag och har lätt att hitta nya lösningar på problem. Du är prestigelös och är öppen för att hjälpa till där det behövs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Servicefokuserad
Strukturerad
God samarbetsförmåga
Relationsskapande
Självständig
Som timvikarie kommer du ha din anställning på Stab kompetensförsörjning som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av personal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat.
Utdrag från Polisens belastningsregister
För den här tjänsten behöver du beställa ett utdrag från Polisens belastningsregister, blankett Arbete i hemmet med äldre och personen med funktionsnedsättning. Den beställer du enklast här och begär ut den digitalt så kan du uppvisa den vid intervjutillfället.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta kökschef Magnus carl-magnus.andersson@nacka.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsspecialisterna therese.prohorenko@nacka.se
/ +4687188982, mithoo.theander@nacka.se
/+4687188705 eller joanna.jakobsson@nacka.se
/ +46704318584
Rekryteringsprocessen består av intervju och referenstagning. Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
131 40 NACKA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka seniorcenter Kontakt
Therese Prohorenko, rekryteringsspecialist +4687188982
