Kockar/köksbiträden, timvikariat till Tjörns Måltids AB
Tjörns kommun, Tjörns Måltids AB / Kockjobb / Tjörn Visa alla kockjobb i Tjörn
2026-08-03
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På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också – här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som kock/köksbiträde ska du på våra mottagningskök svara för att själv eller tillsammans med andra i arbetsgruppen, bereda och servera frukost, lunch och mellanmål. Våra olika enheter har olika serveringssystem och vissa enheter servar intilliggande enheter varför du kan få gå emellan enheterna.
På centralköket på Häggvallsskolan är du behjälplig, tillsammans med övriga i arbetsgruppen, med tillagning av huvudkomponent till lunchen med volymer upp till 1 900 portioner/dag samt tillagning av hemtjänstmatlådor, den s k Tjörnlådan.
Som kock/köksbiträde kommer du att arbeta med traditionella köksuppgifter så som matlagning, specialkost, servering, diskning, egenkontroll och städning.
Du bemöter gästerna på ett professionellt sätt och arbetar för att skapa en utvecklande och trivsam måltidsupplevelse. Kvalifikationer
Meriterande är om du har gymnasiekompetens inom restaurang och storhushåll eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig alternativt erfarenhet av arbete inom kök och restaurang.
Du ska kunna planera och organisera i ett kök, ta egna initiativ, vara ansvarsfull och kunna arbeta självständigt. Kunskap och färdighet i tillagning och servering är ett måste. Arbetet kan i samband med tunga lyft vara fysiskt påfrestande, det är därför viktigt att du har god fysik. Då du kommer att ersätta befintlig personal behöver du vara flexibel och kunna arbeta på olika arbetsplatser med kort varsel.
Som kock/köksbiträde kommer du att ha kontakt med våra matgäster, det är därför viktigt att du trivs att jobba med både barn och ungdomar och är serviceinriktad och har ett gott bemötande. Du bör vara lyhörd för andra människor och ha lätt för att samarbeta.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är önskvärt att du har B-körkort och tillgång till bil för att kunna vara flexibel mellan våra enheter.
Innan anställning sker ska ett utdrag från Polisens belastningsregister lämnas.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi kommer att löpande under annonseringstiden att göra urval och kalla till intervjuer, så sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TMÅAB 2026/19". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns Kommun
(org.nr 212000-1306)
471 80 SKÄRHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tjörns kommun, Tjörns Måltids AB Kontakt
Måltidsutvecklare
Johanna Bothén 0304-601025 Jobbnummer
10018423