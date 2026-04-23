Kock-/lokalvård på liten I Ur och Skur förskola 90%
2026-04-23
Vill du arbeta på en liten arbetsplats där kock-/lokalvårdaren är en viktig del av verksamheten och vara en delaktig vuxen i barnens vardag? Vi söker dig som har stort intresse för att erbjuda näringrika, vällagade måltider av god kvalitet med hänsyn till miljö och hälsa. Vi strävar efter ekologiska och närproducerade råvaror, minskat matsvinn och mat som tillagas från grunden.
Om förskolan I Ur och Skur Mullelyan
I Ur och Skur Mullelyan är en liten förskola med 34 barn och 9 vuxna och som drivs som personalkoperativ. Vi finns i Åkeshov, Bromma sedan 1989.
Hos oss hör lärande, hälsa och hållbar utveckling nära samman. Vi arbetar utifrån vår kostpolicy för en hållbar livsstil och utveckling, där maten är en viktig del av barnens vardag och lärande.
I Ur och Skur-pedagogiken genomsyrar vår verksamhet. Naturen är en självklar lärmiljö och barnen vistas ute en stor del av dagen, året om. Undervisning och verksamhet sker växelvis inne och ute. Under den varmarer delen av året äter barnen sina måltider utomhus. För oss är maten en del av både omsorgen, gemenskapen och lärandet, och kocken har därför en viktig roll i verksamhetens helhet. Vi vill erbjuda mat som följer säsongen och tar vara på grönsaker, kål och rotfrukter på ett kreativt och smakfullt sätt.
Vi ser måltiden som mer än mat på tallriken. Den är också en del av barnens lärande, där vi vill väcka nyfikenhet, matglädje och lust att prova nya smaker. Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Som kock hos oss ansvarar du för verksamhetens kök och har en viktig roll i det dagliga arbetet. Och som lokalvårdare följer du våra städrutiner. Du arbetar självständigt med planering, tillagning, beställningar och budget, men är också en del av verksamhetens helhet och barnens lärande.
Rollen innebär att du:
planerar och tillagar måltider mestadels från grunden utifrån vår kostpolicy
arbetar med säsongsanpassade råvaror och hållbara val
arbetar aktivt för att minska matsvinnet
samverkar nära med pedagogerna i frågor som rör mat, hållbar utveckling och barnens lärande
deltar utematlagning
är med och utvecklar förskolemåltiden så att den blir en positiv, lärorik och inspirerande del av barnens dag
ansvarar för matbeställningar, kökets budget
utför egenkontroller koppllade till lokalvård och livsmedelshantering enligt bestämmelser
ta hand om lokalvård på förskolan och inköp av städmaterial.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är utbildad kock och som vill vara med och utveckla skolmåltiden i en verksamhet där mat, lärande, natur och hållbarhet hänger ihop.
Du:
är van att arbeta självständigt och ta eget ansvar
kan planera måltider, göra beställningar och hålla budget
har ett starkt engagemang för matens betydelse i barns vardag och lärande
har intresse för ditt uppdrag och vill utveckla förskole maten tillsammans med oss
har intresse för hållbar matlagning och god råvarukunskap
tycker om att laga mat med grönsaker, kål och rotfrukter efter säsong
ser värdet av att samverka med pedagoger och vara en aktiv del av verksamheten
tycker om att arbeta i en verksamhet där mat, natur, hållbarhet och pedagogik hör ihop
som person är du strukturerad, ansvarstagande och positiv.
du trivs med att samarbeta och är en trygg vuxen i mötet med barn.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Du får möjlighet att påverka både meny och arbetssätt och blir en del av en stabil organisation med engagerade kollegor.
90% tjänst med start 3 augusti.
kollektivavtal, friskvårdsbidrag, arbetskläder, fria måltider
möjlighet till utbildningar och kompetensutveckling
en viktig och meningsfull roll i vår verksamhet
möjlighet att påverka och utveckla skolmåltiden
ett nära samarbete med engagerade pedagoger och kollegor
kollegial samverkan med kock nätverk
en arbetsplats där hållbarhet, lärande och matglädje står i fokus
möjlighet att bidra till barns nyfikenhet, kunskap och goda relation till mat.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: info@mullelyan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Mullelyan Ekonomisk Fören
Beckombergavägen 13
)
168 54 BROMMA Arbetsplats
Förskolan I Ur och Skur Mullelyan Kontakt
Marie Björs info@mullelyan.se 08873678 Jobbnummer
9872996