Kock Vikariat, Produktionsköket Sätrahöjden Gävle

2025-11-17
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Till vår verksamhet Produktionsköket Sätrahöjden i Gävle söker vi nu smaksäker kock. Tjänsten är ett vikariat med möjlighet att övergå till tillsvidaretjänst.
I produktionsköket tillagas ca 8000 portioner lunch per dag som levereras till skolor/förskolor och matlådor till hemmaten.
Vi söker dig som lagar mat med hjärtat, är bra på att sätta smaker, jobbar strukturerat och självständigt, är miljömedveten och har lätt att dela med dig av din passion och arbetsglädje till kollegorna.
Arbetsuppgifter/Ansvarsområde:
• Laga fantastiskt god mat
• Medverka till att regler, rutiner och policys följs
• Medverka till att egenkontroll HACCP sköts enligt rutiner
• Medverka i arbetet att minimera matsvinnet
• Hålla god ordning i köket
• Du har relevant kockutbildning och yrkesvana från restaurangkök eller storkök
• Du har goda kunskaper inom specialkost
• Du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt där du har lätt för att kommunicera och samarbeta med övrig personal
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Arbetstid:
Tjänsten är heltid, dagtid och man arbetar var 4:e helg.
Skicka in din ansökan snarast då urval görs löpande.
Ansökan kan endast göras via vår hemsida.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Vid frågor, kontakta prakash.khanal@sodexo.com
Skicka in din ansökan senast 2025-12-16
Sodexokoncernen
Sodexokoncernen

Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
Restaurangchef
Prakash Khanal prakash.khanal@sodexo.com
