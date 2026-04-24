Kock, vikarat på deltid 50% till Fornby folkhögskola, Borlänge
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Fornby folkhögskola har sin huvudsakliga verksamhet i Borlänge där det även finns internat med plats för ett 30-tal boende. Utöver det har skolan en filial i Falun. Miljön är härlig, vackra hus runt en gård med träddungar och med Tunaån intill. Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, kurs för vuxna med förvärvad hjärnskada, kurs för deltagare med invandrarbakgrund och kurser med konst- och hantverksinriktning. Dessutom har vi konferensverksamhet och ett eget tillagningskök. Kökspersonalen ses som en del i den pedagogiska miljön på skolan. Folkhögskolan driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell folkhögskola med mångfald, vad gäller etnicitet, kön och ålder. Huvudman är Region Dalarna.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Fornby folkhögskola söker nu en kock för ett vikariat på 50%. Som kock hos oss är du medansvarig för planering och tillagning av normalkost och olika specialkost. Vi tillagar i möjligaste mån mat från grunden. Vår målsättning är att använda miljömärkta produkter i vår matlagning, Vi serverar frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch och det händer ibland att vi serverar kvällsmat. Vi lagar även mat till våra konferensgäster. Du arbetar både självständigt och i grupp med matlagning, kallskänk, bakning och övriga förekommande sysslor i ett kök såsom städ och disk. Du bistår matgäster med mat och samverkar med den pedagogiska verksamheten på skolan. Arbetslaget består av 5 personer. Vi söker dig som har dokumenterad treårig utbildning inom restaurang / storhushåll eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Ett krav är att du har kunskap i god hygienpraxis och tillämpning av HACCP-principerna. Utbildning och erfarenhet av olika specialkoster är meriterande. Du behöver vara flexibel, serviceinriktad och sätta verksamhetens bästa i fokus. Det är viktigt att du har förmåga att möta och hantera en föränderlig arbetsvardag och planera dagen utifrån detta. Du är ansvarskännande och har en positiv syn på människor och arbete. Du har god förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta i grupp.
Arbetstid vardagar måndag - fredag, (kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma vid enstaka tillfällen).
Anställning enligt HÖK/AB, 20 timmar / vecka.
Månadslön enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Utbildning / gedigen erfarenhet av arbete i skolkök, storkök och / eller restaurang
HACCP-utbildning
Behärska svenska språket
Meriterande
Specialkostutbildning
Datorvana
Bagar / konditorutbildning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KoB:2026:006". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Astrid Eriksson ae@fornby.se 0243-215353 Jobbnummer
