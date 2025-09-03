Kock till Trångsunds förskola, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Trångsund förskola / Kockjobb / Huddinge Visa alla kockjobb i Huddinge
2025-09-03
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Är du en trygg och positiv kock som tycker om att bygga relationer med kollegor och barn? Då hoppas vi att du vill komma och arbeta tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Trångsunds förskola ingår i Trångsunds förskoleområde och har ett nära samarbete med de andra sju förskolorna i området. Du når oss enkelt genom buss och pendeltåg.
Trångsunds förskola har utskick till Trålaren som är ett mottagningskök.
Som kock hos oss ingår det i dina arbetsuppgifter att:
• laga frukost, lunch och mellanmål.
• tillaga näringsriktiga, säkra och goda måltider med hög kvalité enligt Livsmedelsverkets riktlinjer för förskola.
• ansvara för beställning av livsmedel från de grossister som kommunen har avtal med.
Du ansvarar också för livsmedelshygien och egenkontroll. Det ingår även att baka bröd, laga specialkost samt att diska och städa köket. Du arbetar ensam i ditt kök och har fullt ansvar för alla delar som ingår.
Du arbetar enligt kommunens och enhetens fastställda mål, styrdokument och policys, och upprätthåller din kunskap inom yrkesområdet genom att delta i de utbildningar i livsmedelshygien som kostenheten erbjuder efter överenskommelse med närmaste chef.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på deltid som varar till december 2025 med en sysselsättningsgrad på 86,75%.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse och mycket kunskap om att laga god och näringsriktig mat till barn och personal i förskolan. För att trivas i rollen hos oss ser vi att det är viktigt att du är en person som tycker om att ta ansvar, har teamkänsla och uppskattar ett gott samarbete.
Du har:
• Kockutbildning
• Några års erfarenhet av att arbeta som kock
• Kunskaper om egenkontroll och livsmedelshygien samt kökets utrustning
• Kunskap om selektivt ätande
• Goda datakunskaper för att hantera vårt systemstöd för beställningar samt övriga system
• Svenska i tal och skrift på en nivå som krävs i tjänsten
Vi ser det som meriterande om du har :
• Goda kunskaper om mat till barn med livsmedelsallergier och erfarenhet av att tillaga säkra måltider
• Erfarenhet av att arbeta som kock inom skola/förskola
• Stort intresse för att utveckla måltidspedagogik och att arbeta klimatsmart
• Ett genuint intresse för mat
Som person är du positiv och har lätt för att samarbeta och möta dina matgäster och kollegor på ett trevligt samt korrekt sätt.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Eva Erjén: eva.erjen@huddinge.se
Vi ber dig att inte skicka ansökningar via e-post, utan hänvisar till att söka direkt via våra publiceringskanaler på vår hemsida och Platsbanken.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
