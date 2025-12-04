Kock till Tillagningskök till Upplands Väsby kommun
2025-12-04
Väsby stöd och omsorg söker nu en kock på heltid till tillagningsköket Himmel & Pannkaka.
Är du en självgående person som tycker om högt tempo? Vi lagar mat till äldreomsorgen och dagliga verksamheter där all mat lagas från grunden. Läs mer om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
- Här får du chansen att vara en del av det team som tillsammans skapar måltiderna som serveras på våra äldreboende och LLS verksamheter.
- Vi vill att varje måltid som skickas från oss ska upplevas som den bästa och jobbar därmed med glädje och passion och omsorg för det vi skapar.
Himmel & Pannkaka är ett tillagningskök som tillhör Väsby stöd och omsorg. Vi lagar mat till SÄBO (Äldreboende) samt personer inom LLS (Dagliga verksamheter). Tillagningsköket är anpassat för 700 portioner om dagen. Vi arbetar med ett kallmats-system där vi tillagar maten på plats i köket, kyler ner det och förpackar det. Sedan skickas all mat ifrån vårt kök kall och värms upp på de respektive enheterna. Detta skapar en nylagad och trevlig känsla ute på enheterna. Vi har även en restaurang kopplad till vårt tillagningskök där vi serverar lunch måndag till fredag.
Himmel & Pannkakas verksamhet består av åtta medarbetare. Det är kökschef, kockar och köksbiträde samt en chaufför. Vi har även en LLS verksamhet som arbetar med oss i lokalerna. De arbetar med enklare tillagning, servering och logistik i verksamheten. Med en modern maskinpark och smarta lösningar kombinerat med en genomtänkt struktur och tydligt flöde så har vi skapat ett system som är enkelt och roligt att arbeta i. Med klassiskt mathantverk kombinerat med ny teknik så följer vi den mat vi lagar hela vägen fram till gästens tallrik.Om tjänsten
Du är en av de ansvariga kockarna som tillsammans med kökschef har hand om tillagningen av maten i köket. Tillsammans med kökschef och övriga kockar planerar du menyer efter säsong, klimatsmarta och för framtidens utmaningar med mer växtbaserat. Huvuduppgiften är beredning av kalla och varma maträtter samt varubeställning. I din roll som kock så ansvarar du även över att fördela arbetet till köksbiträden i köket samt över lunchbuffén i vår restaurang.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Mycket goda kunskaper i specialkost och allergener
- Dokumenterad utbildning i livsmedelshygien. HACCP
- Flera års erfarenhet som kock
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med kallmats-system, tillagning av mat som sedan kyls ner innan leverans. Det är meriterande om du har B-körkort.
Du är väldigt självgående som person och gillar ett högt tempo. Som person är du även samarbetsorienterad genom att du bland annat är en lagspelare. Vidare är du hänsynstagande och strukturerad. Arbetar rent. Vi tror dessutom på att du behöver vara kreativ för att passa i rollen som kock.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Caroline Larsson 0851808803 Jobbnummer
9627967