Kock till Texas Longhorn södravägen Göteborg
Marpes AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marpes AB i Göteborg
Vi är en franchisekedja som funnits i Sverige sen 1994. Vår mat har sitt ursprung i Texas, USA och det är vår träkolsgrill som står i centrum som den viktigaste detaljen.
Vi ser att du har minst 5 års erfarenhet av branschen, är lättlärd och noggrann och det är en fördel om du har erfarenhet av att jobba med träkolsgrill. Du kommer jobba både i grupp och ensam, sköta beställningar, inventering samt alla sedvanliga arbetsuppgifter.Vi förutsätter att du har en positiv inställning till gäster och kollegor och förstår innebörden av god service och hög kvalité.
Arbetstiderna är förlagda till kvällar och helger. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: lopa.warpefelt@texaslonghorn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marpes AB
(org.nr 556676-1549), http://www.texaslonghorn.se
Södravägen 7 (visa karta
)
411 35 GÖTEBORG Arbetsplats
Restaurang Texas Longhorn GBG Kontakt
Lopa warpefelt lopa.warpefelt@texaslonghorn.se 0709781790 Jobbnummer
9529927