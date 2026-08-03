Kock till Teaterbaren på Kulturhuset - hösten 2026
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2026-08-03
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Vill du vara en del av ett engagerat köksteam i en av Stockholms mest centrala och levande miljöer? Teaterbaren på Kulturhuset erbjuder en inspirerande och händelserik arbetsplats mitt i city, med kunniga och engagerade kollegor och en trivsam arbetsmiljö.
Teaterbaren är en restaurang med stor variation i verksamheten. Vi serverar lunch, café, bar, à la carte samt pausservering i samband med föreställningar och arrangemang på Stockholms Stadsteater. Vi arbetar även med festvåning och beställningsverksamhet, vilket gör att ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som kock hos oss blir du en viktig del av vårt team och arbetar tillsammans med köksmästare och kollegor för att leverera mat med hög kvalitet till våra gäster. Du kommer att arbeta med varierande matlagning med fokus på modern husmanskost och bidra till att utveckla vårt kök och våra menyer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från en liknande yrkesroll.
Tycker om varierande matlagning och att arbeta med kvalitet i fokus.
Är engagerad, flexibel och trivs med att arbeta i ett team.
Har ett genuint intresse för mat och service.
Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning under perioden september–december 2026.
Vi har kollektivavtal med HRF. Arbetstiderna varierar och kvälls- samt helgarbete ingår i tjänsten.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår köksmästare Lars Hedin: lars.hedin@gladaankan.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8014794-2127744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mässrestauranger Aktiebolag
(org.nr 556367-0347), https://foodfamily.teamtailor.com
Sergels Torg 3 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Food Family Jobbnummer
10019553